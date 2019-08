Secondo giro di consultazioni | Casellati a colloquio al Quirinale

Conclusa al Quirinale la prima giornata del Secondo giro consultazioni : Si e' Conclusa la prima giornata del secondo giro di consultazioni al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Consultazioni - via al Secondo giro di colloqui con il Presidente della Repubblica : La Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati è a colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al momento è confermato il calendario degli incontri per il secondo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Dopo Casellati sarà la volta del titolare di Montecitorio, Roberto Fico, e a seguire dei due gruppi Misto di Camera e Senato. Domani in ordine le delegazioni di Autonomie, LeU, Fdi, Pd, Fi, ...

M5S e Pd trattano - Mattarella inizia oggi il Secondo giro di consultazioni : Si attende ancora l'esito della trattativa fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico che dovrebbe portare alla formazione di un nuovo Governo ed evitare nuove elezioni. Dopo un week-end intenso che ha visto i vertici dei due partiti riuniti in un tavolo di confronto al fine di trovare un accordo, infatti, si fa sempre più avanti l'ipotesi che vede Giuseppe Conte nuovamente Presidente del Consiglio anche se il nodo dovrà essere sciolto ...

Golf - European Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick al comando dello Scandinavian Invitation dopo il Secondo giro - quattro italiani superano il taglio : Bilancio nel complesso positivo per la spedizione italiana al termine del secondo giro dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Nonostante siano infatti piuttosto lontani dalle posizioni di vertice della classifica, ben quattro azzurri sono riusciti a superare il taglio e proseguiranno il torneo nel fine settimana. L’inglese Matthew ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il Secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

Golf - PGA Tour 2019 : Andrea Pavan recupera terreno al Barracuda Championship - Secondo giro sospeso per la pioggia : secondo giro complicato per il Barracuda Championship 2019, torneo del PGA Tour che si disputa sul percorso del Montreux Golf and Country Club di Reno, in Nevada (Stati Uniti). La pioggia incessante ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere il gioco con la maggior parte dei giocatori ancora in campo e soltanto la terza giornata decreterà quindi coloro che avranno superato il taglio. La formula dell’evento è decisamente ...

Serie C - le favorite del girone C Secondo i bookies : Molto interessante sarà quest’anno il girone C di Serie C, che può annoverare diverse piazze importanti ed ambiziose. Anche i bookies, a tal proposito, si sono sbilanciati in merito alle possibile favorite del campionato. Il Bari è la squadra da battere: questo è quanto emerge dai pronostici del bookmaker BetFlag. Le quotazioni, infatti, rilevano come la squadra del patron Luigi De Laurentiis sia favorita, dopo un calciomercato ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : cominciato il Secondo giro - Francesco Molinari costretto alla rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 secondo bogey di giornata per Ryan Fox (-1) alla 3, il neozelandese ha già perso due colpi in questo secondo giro 9.18 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Holmes (USA) -5 2 Lawrie (IRL) -4 T3 Hatton (ENG) -3 T3 Koepka (USA) -3 T3 Westwood (ENG) -3 T3 Finau (USA) -3 T3 Rahm (ESP) -3 T3 Noren (SWE) -3 T3 Simpson (USA) -3 T3 Garcia (ESP) -3 T3 Frittelli (RSA) -3 T3 Aphibarnrat (THA) -3 T3 MacIntyre ...

MotoGp – Sfortuna Quartararo! Il rookie francese cade al Secondo giro : il suo Gp di Germania è già finito [VIDEO] : Fabio Quartararo cade al secondo giro del Gp di Germania: il giovane rookie francese costretto ad abbandonare la corsa nelle fasi iniziali Si conclude nel peggiore dei modi il weekend del Gp di Germania per Fabio Quartararo. Il giovane rookie francese, indicato come uno dei papabili piloti che sarebbero potuti finire sul podio del Sachsenring, è caduto al secondo giro. Già nella giornata di sabato Quartararo aveva riscontrato un problema ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : in palio il Secondo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Slovenia – Italia-Turchia – Italia-Ungheria – La prima giornata – La seconda giornata – Le azzurre Buon pomeriggio, e nuovamente benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, terzo incontro del girone C degli Europei di basket femminile in corso di svolgimento in Serbia e Lettonia (il girone azzurro si gioca a Nis, in Serbia). Questa ...