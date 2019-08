Mirror | La Fifa pensa di utilizzare robot al posto dei guardalinee

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Le decisioni (e gli errori) arbitrali creano scompiglio ovunque, non solo sui nostri campi. Lastarebbe addiritturando di rimpiazzare icon deiper fare in modo che le decisioni relative ai fuorigioco risultino migliorate. Lo scrive il. Per ora si procederà a dei test. Qualora la segnalazione dei fuorigioco dovesse davvero risultare più agevole e precisa, la soluzione deidiventerà definitiva. Prima o poi telecamere e computer potrebbero sostituire completamente gli uomini nell’assegnare le rimesse laterali e anche nel fischiare i fuorigioco. L'articolo: LadialdeiilNapolista.

