In difesa dei gabbiani

L’umanità è la migliore difesa dell’indipendenza dei banchieri : L’indipendenza della banca centrale è tornata a fare notizia, ha scritto l’ex governatore della banca centrale indiana Raghuram Rajan su Project Syndicate. Rajan ha provato di persona cosa vuol dire l’ingerenza prepotente della politica sui banchieri perché nel 2016 è stato licenziato dal premier in

Hillary Clinton a difesa dei videogiochi : non c'entrano nulla con stragi e sparatorie : In USA gli attacchi ai videogiochi si stanno moltiplicando negli ultimi giorni a causa delle recenti tragiche stragi di El Paso e Daytona. sparatorie di massa associate al nostro medium preferito prima da politici repubblicani e da ex agenti dell'FBI e poi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le difese da parte dell'industria videoludica non sono mancate ma fortunatamente ci sono delle prese di posizione nette anche al di fuori, ...

Formula 1 - aumentano le critiche nei confronti di Vettel : il tedesco incassa però la difesa dei vertici FIA : Il presidente della FIA è intervenuto per difendere Sebastian Vettel dalle critiche ricevute nelle scorse settimane La stagione in corso certamente non aiuta, così come lo zero nella casella relativa alle vittorie. Sebastian Vettel però ormai ci ha fatto l’abitudine alle critiche, considerando che guida una Ferrari e da lui i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più. Photo4/LaPresse A difesa del quattro volte campione del mondo ...

Salvini e l'inno al Papeete - le critiche dei vertici della difesa : Il presidente del Cocer Difesa: "l'inno si suona soltanto in determinate circostanze a cui tutti devono attenersi". L'ex Capo di Stato Maggiore Arpino: "Da qui alle elezioni dobbiamo aspettarci di tutto"

Ciriè - i genitori dei bulli mai pentiti in difesa dei figli : “Sono disperati - lasciateli in pace” : I genitori dei bulli di Ciriè, protagonisti di un filmato in cui insultavano le forze dell'ordine alla fine del periodo di prova a cui erano stati sottoposti dal tribunale di Torino, difendono i propri figli, affermando che sono pentiti e che hanno già chiesto scusa per quanto successo. "Li stanno massacrando, mio figlio è disperato e ha minacciato di fare qualche stupidaggine".Continua a leggere

Russia - assassinata attivista per la difesa dei diritti lgbt : aveva ricevuto minacce di morte : Yelena Grigoriyeva, 41enne attivista di spicco per la difesa dei diritti degli omosessuali in Russia, è stata assassinata a San Pietroburgo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato la mattina del 21 luglio vicino alla sua abitazione con segni di strangolamento e ferite da accoltellamento. Secondo l’agenzia Fontanka, le sono state inferte almeno otto pugnalate. Il nome di Yelena Grigoriyeva compariva su un sito internet, da poco bloccato dalle ...

Yelena Grigoriyeva uccisa a San Pietroburgo. Era attivista per la difesa dei diritti gay : Yelena Grigoriyeva, un’attivista di spicco per la difesa dei diritti degli omosessuali in Russia, è stata assassinata a San Pietroburgo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato vicino alla sua abitazione con segni di strangolamento e ferite da accoltellamento. Secondo l’agenzia Fontanka, le sono state inferte almeno otto pugnalate.Il nome di Yelena Grigoriyeva compariva su un sito internet da poco bloccato dalle ...

Russia - nota attivista per la difesa dei diritti gay uccisa a coltellate a San Pietroburgo : Yelena Grigoriyeva, un'attivista per la difesa dei diritti degli omosessuali in Russia, è stata trovata morta vicino alla sua casa di San Pietroburgo. Il suo corpo presentava segni di strangolamento e ferite da accoltellamento. Il suo nome compariva su un sito internet che istigava ad aggredire i gay.Continua a leggere

Camilleri - Unhcr : “Profondo cordoglio per l’amico e maestro. Grazie per gli anni spesi al nostro fianco in difesa dei rifugiati” : L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) esprime profondo cordoglio per la perdita “dell’amico e maestro” Andrea Camilleri. “Sempre dalla parte di chi – ha ricordato l’Unhcr – è costretto a fuggire da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, Andrea Camilleri si è costantemente messo a disposizione dell’Unhcr, con cui ha collaborato a numerose iniziative culturali e di ...

Sondaggi politici Swg : difesa - un italiano su due chiede una riduzione dei costi : Sondaggi politici Swg: Difesa, un italiano su due chiede una riduzione dei costi Secondo un Sondaggio Swg, metà dei cittadini chiede al governo una riduzione dei costi per quanto riguarda le spese militari. Il 36% vorrebbe che fossero diminuite mentre il 14% le vuole eliminare del tutto. Il 29% non farebbe alcun intervento, il 9% non disdegnerebbe un aumento. Ma come stanno realmente le cose? Sondaggi politici Swg: il M5S e i tagli alla ...

Almo Nature non appartiene più a un umano - ma alla difesa dei cani - dei gatti e della biodiversità : Era il mese di marzo del 2018 quando Pier Giovanni Capellino, fondatore di Almo Nature, azienda nota per essere stata la prima al mondo a produrre alimenti per cani e gatti con ingredienti in origine idonei al consumo umano, aveva dichiarato che tutti i profitti (dividendi) dell’azienda maturati dal 1 gennaio 2018 -e per sempre- sarebbero stati a disposizione della Fondazione Capellino, da lui fortemente voluta, che li avrebbe impiegati in ...

Sbarcati a Pozzallo 47 migranti. Salvini modifica decreto sicurezza schierando le navi militari a difesa dei porti : Sono Sbarcati a Pozzallo poco prima delle 3.00 di stanotte i 47 migranti che erano a bordo del pattugliatore della guardia di finanza. Quasi la metà dei migranti è di nazionalità tunisina. I migranti non sarebbero passati dalle "connection house" libiche, ovvero i centri di detenzione dai quali i trafficanti di essere umani organizzano i viaggi della disperazione.Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo i casi della nave ...

Le navi della Marina e della Guardia di Finanza a difesa dei porti : Incremento dei controlli per ridurre le partenze (con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali), presenza delle navi della Marina e della Finanza

Migranti - Comitato sicurezza : “Navi di Marina e Finanza a difesa dei porti”. Conte ai ministri : “Stop sovrapposizioni” : La Marina Militare e la Guardia di Finanza metteranno in campo le loro navi per controllare le partenze dei Migranti e “a difesa” dei porti italiani. E’ una delle novità emerse dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dunque rilancia sulla necessità di impiegare navi aerei militari “per contrastare l’immigrazione clandestina”. In serata ...