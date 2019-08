Sì a Conte - Duello su Viminale e vice : il capo 5Stelle in difficoltà : Il format delle delegazioni che si sono incontrate ieri sera a palazzo Chigi, è un'equazione di primo grado e segna il cambio di schema sul quale dovrebbe essere costruita la maggioranza e...

Duello Difesa-Viminale - Salvini : “Linea più morbida su immigrazione”. Trenta : “Inqualificabile” : Salvini attacca la ministra pentastellata sull'immigrazione: "Navi della Difesa hanno accompagnato a Lampedusa la Open Arms". Trenta replica: "Il tuo tentativo di screditare non solo me ma l'intera Difesa è inqualificabile. Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a non appropriartene".Continua a leggere