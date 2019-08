Di Maio | la proposta di governo sarà votata su Rousseau

Di Maio si oppone a Fico premier - lui declina la proposta : “Roberto Fico ricopre l’incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. E’ la

Zingaretti : «Nessun veto su Di Maio. Renzi? È passata la mia proposta» : Vuole tenersi leggero. Forse per sfuggire alle trame di Renzi o a quelle dei grillini. E così Nicola Zingaretti, dopo aver incassato l?unanimità in direzione sui suoi 5 punti, si...

Luigi Di Maio - la proposta alla Lega : governo giallo-verde con Matteo Salvini fuori dalla squadra : Tutto è possibile oggi 20 agosto: "Può saltare tutto, può saltare la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, Giuseppe Conte può ritrovarsi a guidare ancora un governo giallo-verde. Può succedere che Luigi Di Maio riesca a convincere Matteo Salvini ad accettare una resa umiliante proponendogli un nuo

Matteo Salvini esce dal Senato e gela Di Maio : "Non siamo al mercato del pesce". M5s - proposta indecente : "Abbiamo accettato la sfida del taglio dei parlamentari. Adesso vediamo cosa farà Di Maio". Matteo Salvini, uscendo da Palazzo Madama dopo il voto sulla calendarizzazione della sfiducia a Giuseppe Conte (che resterà il 20 agosto e non il 14, come chiesto dal centrodestra), ha commentato così la moss

Dopo grande attesa - arriva la risposta di Luigi di Maio alla proposta di Matteo Renzi : “Tutti mi chiedono: ‘E ora che succede?’. Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino”. Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. “No a giochetti – ribadisce quindi – ma per il M5S ci sono “tre punti fondamentali”: subito il via libera al taglio di 345 parlamentari; solo Dopo votare in aula la mozione di sfiducia al premier ...

Renzi-Di Maio - proposta indecente : La notizia è pressoché un paradosso, ma ormai tutto è possibile nell’era della politica dell’instante senza memoria. Il paradosso del più fiero oppositore dei Cinque Stelle, e della prospettiva di un governo tra Pd e Cinque stelle, che ha recapitato a Di Maio, attraverso i suoi uomini, la sua “apertura” per scongiurare il ritorno al voto “ed evitare di dare ...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Bollo auto : la proposta del ministro Di Maio di rimuoverlo : In queste ore si è tornato a parlare di una proposta molto discussa in sede parlamentare per consentire il risparmio delle famiglie italiane: l'abolizione de Bollo auto. Il ministro del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha infatti avanzato una proposta riguardante l'abolizione o almeno la riduzione della tassa in questione. Ai microfoni del programma di Rai 1 "Unomattina", il vicepremier ha infatti dichiarato di voler finanziare questa manovra ...

Canone Rai 2019 : Di Maio “puntiamo alla riduzione” - la proposta M5S : Canone Rai 2019: Di Maio “puntiamo alla riduzione”, la proposta M5S Il Canone Rai potrebbe finire sotto la scure del governo su iniziativa del Movimento 5 Stelle, tra chi vuole cancellarlo del tutto e chi invece pensa soltanto di ridurlo. Canone Rai: chi propone di abolirlo? “In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai e del mercato pubblicitario, a partire dagli OTT (le imprese che realizzano i banner ...

Parti sociali a Palazzo Chigi per scrivere la Manovra - via libera di Conte alla proposta di Di Maio : Il premier apre le porte a sindacati e aziende in vista della definizione della legge di bilancio. Dopo la mossa di Salvini, che si era confrontato al Viminale con le Parti sociali, verrà presto convocata una nuova tavola rotonda

Di Maio : "Presenteremo la proposta per ridurre drasticamente il canone Rai" : “Come Movimento 5 Stelle presenteremo una proposta per ridurre drasticamente il canone Rai”. L’annuncio arriva dal vicepremier Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane a Bologna.“Nei prossimi giorni ci saranno novità perché come gruppo parlamentare abbiamo trovato una soluzione che ci consenta di ridurre il canone Rai senza danneggiare la qualità del ...

Alitalia : Di Maio - ieri sera ho visto Toto - in arrivo proposta Atlantia : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro”. Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, ricordando “i 40 e passa morti del ponte Morandi” di Genova. L'articolo Alitalia: Di Maio, ...

Alitalia : Di Maio - ieri sera ho visto Toto - in arrivo proposta Atlantia : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro”. Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, ricordando “i 40 e passa morti del ponte Morandi” di Genova.L'articolo Alitalia: Di ...

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Azienda ha dato ok a proposta Di Maio per ripristino scudo” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...