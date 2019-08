Sinisa Mihajlovic | il commovente messaggio delle figlie | “Ci rendi orgogliose Sei più di

Sinisa Mihajlovic leucemia : come sta - condizioni e perché era a Verona : Sinisa Mihajlovic leucemia: come sta, condizioni e perché era a Verona 13 luglio 2019, Sinisa Mihajlovic annuncia in un’apposita conferenza stampa di avere la leucemia. Non può continuare come vorrebbe, ma resterà l’allenatore del Bologna, seguirà gli allenamenti come può farlo e promette di tornare presto sulla panchina. 44 giorni dopo, domenica 25 agosto 2019: a Verona gli scaligeri devono affrontare il Bologna. Forse Mihajlovic non ci sarà ...

Mihajlovic ‘contro’ tutti : Sinisa in panchina a Verona assumendosi ogni responsabilità - i dettagli : Mihajlovic in panchina per la sfida contro il Verona: i dettagli della decisione del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri lasciando l’ospedale San’Orsola di Bologna per recarsi a Verona, dove ha in un primo momento incontrato la sua squadra in albergo, prima della partita contro il Verona, per poi apparire incredibilmente in panchina per guidare i suoi ragazzi. Claudio Martinelli/LaPresse Una decisione ...

Mihajlovic torna in panchina a 40 giorni dall’annuncio della leucemia : i commoventi post social delle donne di Sinisa [GALLERY] : Le donne di casa Mihajlovc elogiano il loro guerriero: i post social della moglie di Sinisa e delle figlie Vicky e Virginia Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri sera a Verona: l’allenatore del Bologna dopo 40 giorni di cure dall’annuncio shock della leucemia che lo ha colpito, ha deciso di raggiungere i suoi giocatori e di guidarli all’esordio stagionale dalla panchina nel match contro il Verona. Sui social in ...

La BBC elogia lo spirito combattivo di Sinisa Mihajlovic e cita il Napoli : L’allenatore del Bologna ed ex calciatore di Sampdoria e Lazio, Sinisa Mihajlovic, ieri sera si è seduto in panchina dopo 41 giorni di cure per la leucemia. Sinisa Mihajlovic ha mantenuto la promessa fatta alla sua squadra, di essere con loro per la prima di campionato. Ecco quanto tradotto dalla redazione di ForzAzzurri: “L’allenatore bolognese Sinisa Mihajlovic è tornato emotivamente alla panchina dopo che gli è stata ...

Sinisa Mihajlovic - il cammino del guerriero : dalla chemio alla panchina - le lacrime e quella promessa fatta al Bologna : L’annuncio della leucemia, il ricovero in ospedale, i duri cicli di cure e il ritorno in panchina: il cammino di Sinisa Mihajlovic e la promessa di essere ancora ‘l’allenatore del Bologna’ Il 13 luglio scorso Sinisa Mihajlovic ha scioccato il mondo del calcio annunciando di avere la leucemia. Notizia inaspettata e dirompente, di quelle che lasciano quel breve spazio di attonita riflessione fra ciò che gli occhi ...

Sinisa Mihajlovic - il ritorno sulla panchina 44 giorni dopo l’annuncio della malattia. Il suo vice racconta il momento in cui ha rivisto la squadra : “Pochi minuti prima che iniziasse la riunione tecnica è entrato in albergo. Una grande emozione“. Nella conferenza stampa del post-partita di Hellas Verona-Bologna, terminata 1-1, il vice-allenatore dei rossoblu Emilio Di Leo racconta lo stupore di staff e squadra per il ritorno di Sinisa Mihajlovic, 44 giorni dopo aver annunciato al mondo del calcio di avere la leucemia. Il tecnico serbo si è presentato a sorpresa in panchina al ...

Il ritorno in campo di Sinisa Mihajlovic : L'allenatore del Bologna, malato di leucemia e in cura da oltre un mese, si è presentato a sorpresa a Verona per seguire la sua squadra all'esordio in campionato

Sinisa Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia : la reazione delle figlie : Quando qualche giorno fa hanno detto a Mihajlovic che i valori sconsigliavano ogni rischio, lui ha prima insistito, poi pianto di rabbia, quindi ha guardato i medici negli occhi come sa fare lui e ha detto: “I valori saliranno, lo so, tornate tra due giorni”. L'allenatore serbo ha guidato il Bologna dalla panchina mettendo in mostra grande coraggio e forza. Il cappellino in testa, la tuta del Bologna, il volto dimagrito e il consueto sguardo ...

FOTO Sinisa Mihajlovic - le immagini dell’allenatore del Bologna contro il Verona. Il ritorno dopo le cure : Arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, è forse la notizia più bella della domenica: Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna era presente sulla panchina della squadra felsinea questa sera, in occasione dell’esordio in campionato in casa dell’Hellas Verona. dopo essere stato costretto a dare a distanza indicazioni ai suoi in occasione dell’esordio stagionale in Coppa Italia, comunque vittorioso, oggi il tecnico serbo ha voluto ...

Il grande cuore di Sinisa : Mihajlovic in panchina col suo Bologna : Dopo 40 giorni di cure contro la leucemia Sinisa Mihajlovic siede sulla panchina del Bologna nella prima di campionato...

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e raggiunge il Bologna in albergo a Verona : in panchina per la prima contro l’Hellas : Aveva dato appuntamento ai suoi ragazzi alla prima giornata di campionato e Sinisa Mihajlovic ha rispettato la promessa. Dopo 40 giorni di assenza dai campi di calcio, durante i quali è rimasto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare la chemioterapia contro la leucemia di cui ha scoperto di essere affetto, oggi pomeriggio il tecnico serbo ha lasciato la struttura per raggiungere la squadra in albergo a Verona, dove i suoi ragazzi ...

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale : è andato a Verona per guidare la squadra : Guiderà il Bologna in panchina. Ad annunciarlo in esclusiva è la Gazzetta. Sinisa Mihajlovic dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale

"Sinisa è più combattivo che mai - la formazione la fa lui". Mihajlovic segue l'esordio del Bologna dall'ospedale : “Sinisa Mihajlovic è più combattivo che mai”. Parola di Emilio De Leo, collaboratore del tecnico rossoblù, che questa sera seguirà l’esordio del Bologna in Coppa Italia a Pisa, alle 20.45, via streaming dall’ospedale dove prosegue le cure per la leucemia che l’ha colpito. Lontano eppure presente: “Lo sentiamo sempre. Sulla formazione ci siamo sempre confrontati anche in passato, ora ...

Cesare Cremonini/ Il pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic diventa un inno a Bologna : Cesare Cremonini sui social per commentare il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca in onore di Sinisa Mihajlovic