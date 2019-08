Orrore in casa | uccide l’ex fidanzata e ne mangia cuore e cervello

Acquista una casa all’asta e quando entra quello che c’è è da film dell’Orrore : Un uomo a Parigi ha Acquistato una casa all’asta. Dopo che se le è aggiudicata è andato per vedere lo stato dell’immobile che aveva Acquistato solo sulla carta e ciò che ha trovato è qualcosa di orribile: il precedente proprietario morto impiccato. Era accaduto qualcosa di terribile, l’uomo aveva deciso di uccidersi ma nessuno se ne era accorto per otto lunghi anni. Anche la banca dove l’uomo aveva il conto non sapeva della sua morte e aveva ...