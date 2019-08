Napoli | notte di terrore a piazza del Carmine | rapina con colpi di pistola

Napoli - paura ai Ponti Rossi : stesa nella notte - trovati 4 bossoli : A mezzanotte e mezza circa in via Santa Maria ai Monti, nella località nota come Ponti Rossi, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco all'altezza del civico numero 278. I...

Notte di sangue a Napoli - torna a casa e trova la moglie con l’amante - il marito tradito accoltella entrambi : Una Notte di sangue quella trascorsa a Pianura a Napoli. Un uomo è rientrato a casa intorno alle 2 di Notte e ha trovato la moglie a letto con il giovane amante. La reazione è stata terribile. L’uomo ha accoltellato sia la moglie che l’amante. La vicenda si è consumata in via Vicinale Pigniatiello. L’uomo in un primo momento non riusciva a credere a quello che stava avvenendo, poi accecato dalla rabbia, ha afferrato un coltello e ...

Far West nella notte di Napoli : rapina con sparatoria al centro scommesse - ferito dipendente : QUARTO - Una rapina a mano armata con sparatoria è avvenuta ieri sera dopo la mezzanotte in via Campana, in una sala scommesse nei pressi dell'ingresso dello svincolo della Strada Statale...

Notte di terrore nel cuore di Napoli : doppia stesa di camorra - ritrovati bossoli davanti alla chiesa : Si torna a sparare nel cuore della Sanità, teatro dell'ennesima stesa notturna a Napoli. Stamattina sono stati rinvenuti dalla polizia di Stato sei bossoli calibro 9x21, di cui uno...

Napoli - è la notte di Rivieccio : dalle 22 lo show al teatro di Dimaro : Una serata di divertimento nel ritiro di Dimaro-Folgarida con un artista che ama Napoli e il Napoli. È Gino Rivieccio il protagonista della notte trentina, un grande classico da sempre molto...

Napoli - è la notte dei tifosi a Dimaro : live l'incontro con Ancelotti : Il ritiro del Napoli in Val di Sole entra già nel vivo con l'atteso incontro tra i protagonisti azzurri e i tanti cuori azzurri arrampicatisi fin su in Trentino per seguire da vicino la...

Napoli piange Lucio Rufolo : medico e scrittore - era un'icona della notte : Napoli piange Lucio Rufolo, medico e scrittore, personaggio trasversale delle notti napoletane amato da tutti. Specialista in malattie dell'apparato respiratorio, dirigente pneumologo...

Universiadi : la grande notte di Napoli tra colori - sorrisi e il 10 di Maradona : Ieri sera nella splendida cornice rinnovata dello stadio San Paolo di Napoli, la città partenopea è stata davvero "mille culure" nella cerimonia d'apertura della 30esima edizione delle Universiadi. Le suggestioni della tradizione, della natura e dei paesaggi della città, nonché led, giochi di luce, proiezioni spettacolari, musica e balli, questo e tanto altro ancora è quello a cui abbiamo assistito all'evento realizzato da Marco Balich e dal suo ...

Almendra-Napoli - Pedullà : “Contatti nella notte : si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca” : Almendra-Napoli, Pedullà: “Contatti nella notte: si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca” Almendra-Napoli, Pedullà: “Contatti nella notte: si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca“. Il club azzurro si confermata i più attivi sul calciomercato. Dopo Kostas Manolas dalla Roma, Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli e, probabilmente James Rodriguez dal Real Madrid, ecco profilarsi ...

La grande notte delle Universiadi di Napoli : lo show allo stadio San Paolo : Napoli al centro del mondo: si accendono le luci sullo stadio San Paolo e sulla 30esima edizione delle Universiadi. allo scoccare delle 21 è cominciato lo show firmato da Marco Balich...