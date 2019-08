Lukaku subito in gol | l' Inter schianta il Lecce | esordio da sogno per Antonio Conte

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Parte alla grande l'dibattendo il4-0 nella prima partita di campionato a San Siro. Per i nerazzuri uno stadio pieno, 65.000 spettatori, ed una tifoseria che ha accolto alla grande la squadra, in particolare Romelued il nuovo allenatore. L'attesa è spasmodica e quasi passa in secondo piano una 'tegola' che cade durante il riscaldamento: de Vrij si fa male e, dunque,deve rivedere il suo trio difensivo: accanto a D'Ambrosio e Skriniar viene inserito Ranocchia. Eppure l'non soffre più di tanto, nonostante qualche piccolo imbarazzo iniziale. Brozovic prende saldamente in mano le chiavi del centrocampo e garantisce filtro e rapidi capovolgimenti di fronte. Inoltre avrà il merito di sbloccare il match con un autentico eurogol....

