Governo - Zingaretti : «Troveremo una soluzione - discontinuità sulla squadra». Direzione Pd domani alle 18 : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

Crisi - il Colle chiede risposte entro le 19. I vertici M5S riuniti. Zingaretti : “Serve un Governo di svolta” : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Governo - Zingaretti a M5s : "Ascoltiamoci" | Vertice dei big pentastellati | Mattarella vuole notizie per le 19 di stasera : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo PD M5s - perché Zingaretti e Di Maio (ancora) non trovano un accordo : Dal ruolo di Giuseppe Conte al destino politico di Luigi Di Maio, passando per la composizione del nuovo esecutivo, fino ad arrivare alla distanza sui programmi e alla cancellazione di provvedimenti centrali del Governo precedente: proviamo a capire quali sono gli ostacoli alla chiusura della trattativa fra PD e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Zingaretti a Di Maio : 'Discontinuità su nomi Governo' - base M5S in crisi per intesa col PD : Zingaretti e Di Maio continuano a lavorare senza sosta per un'intesa di governo da certificare di fronte al Presidente della Repubblica, ma a 24 ore dal nuovo (e ultimo) giro di consultazioni al Quirinale non mancano segnali di tensione tra i M5S e PD. Se la base “dem” non sembra soffrire l'idea di un avvicinamento al Movimento di Grillo e Casaleggio, lo stesso non si può dire per attivisti e simpatizzanti 5 stelle, in buona parte scettici se ...

Governo - Zingaretti : «Troveremo una soluzione - discontinuità sulla squadra» : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

Zingaretti : “Andiamo avanti - ma serve un Governo di svolta”. Oggi possibile nuovo incontro col M5S : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità». A Roma potrebbero arrivare anche Casaleggio e Grillo

Governo - Zingaretti : «Troveremo una soluzione - discontinuità sulla squadra» : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

Governo - Zingaretti a M5s : "Dobbiamo ascoltarci a vicenda - lavoriamo a una soluzione seria" | Vertice con Di Maio? : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - i renziani chiedono posti - Zingaretti li frena : «Adesso tratto soltanto io» : ROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una...

Governo - Zingaretti : "Occorre confronto" : 9.31 Occorre un confronto, non siamo disponibili a essere presi in giro o solo ad accettare diktat o niet via Twitter. Non è così che si governa un grande Paese". così il segretario del Pd, Zingaretti, a Repubblica. ""Noi siamo pronti a fare la nostra parte per un Governo nuovo e di svolta, anzi la stiamo facendo, mettendo a disposizione le nostre idee", aggiunge Zingaretti.

Crisi di Governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

La mossa di Zingaretti nel fortino : sì a Conte - ma Di Maio fuori dal Governo : Il segretario Pd rompe l’assedio e detta le condizioni: serve discontinuità. I renziani esclusi dai dicasteri

Governo PD-M5S - ZINGARETTI "NO CONTE PREMIER"/ "Domani vertice sul programma" : Trattativa M5s-Pd per nuovo GOVERNO post-crisi, ZINGARETTI 'ho detto a Di Maio no a Premier CONTE. Domani tavolo insieme per il programma'