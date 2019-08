Governo - vertice M5S con Di Maio e i big. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano tra i...

Governo - iniziato il vertice del M5s | Mattarella attende notizie per le 19 | Zingaretti ai pentastellati : "Ascoltiamoci" : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - Zingaretti a M5s : "Ascoltiamoci" | Vertice dei big pentastellati | Mattarella vuole notizie per le 19 di stasera : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - Zingaretti a M5s : "Dobbiamo ascoltarci a vicenda - lavoriamo a una soluzione seria" | Vertice con Di Maio? : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al Vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo