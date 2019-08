Governo | Conte-bis a un passo Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti Il segretario

Crisi di Governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...