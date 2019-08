Zingaretti vuole discontinuità su nomi e programmi La risposta M5S | Conte premier e i 10

Renzi contro Gentiloni - Pd spaccato. Zingaretti : Matteo vuole logorarmi : In una lezione alla sua scuola politica l'ex premier accusa il suo successore di voler far saltare l’accordo con il M5S

In corso l'incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Enrico Mentana : "C'è stato l'incontro Di Maio-Zingaretti - macigno sulla trattativa. M5s vuole Conte premier" : Enrico Mentana ha fatto "irruzione" nello studio di In Onda, condotto su La7 da David Parenzo e Luca Telese, per dare una notizia bomba in diretta: "C'è stato ed è in corso l'incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 stelle ha posto come condizione che Giuseppe Conte non lasci P

Renzi vuole il governo - Zingaretti cerca un alleato per fermare tutto : Di Maio : Roma. Si ritrovano tutt’e due un po’ così, storditi e dubbiosi, costretti – ma forse ancora non del tutto – a interpretare i ruoli che la trama di questa folle commedia d’agosto ha assegnato loro quasi senza che se ne rendessero conto. E allora, giunti insieme alla metà del guado, ora Nicola Zingare

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5s? Discontinuità su nomi e contenuti” – DIRETTA : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

Nicola Zingaretti - "pieno mandato dal Pd per trattare col M5s". Vuole cancellare Di Maio o tornare al voto? : "mandato pieno al segretario Nicola Zingaretti per trattare con il Movimento 5 Stelle". Dalla Direzione Pd, senza alcuna discussione interna, si dà il via al tentativo di formare un governo con i grillini. Ma dalle parole di Zingaretti emerge come quello dei dem, più che un dialogo, somigli a un dik

Crisi governo - Zingaretti non vuole l'inciucio : Un governo di transizione da fare con i grillini proprio no. Lo stato maggiore del Pd risponde picche all’idea lanciata prima dai renziani e poi da Giuliano Pisapia di non andare subito al voto ma di garantire un esecutivo che metta in sicurezza i conti ovvero faccia la manovra e blocchi l’aumento dell’Iva.“Non esistono le condizioni politiche per un altro governo, almeno con il Pd: è la linea che la direzione ...

Zingaretti vuole il voto anticipato : "Pronti alla sfida" : La crisi del governo Lega-5Stelle è stata ufficialmente aperta e si registrano le prime reazione, anche al di fuori dell’esecutivo. È Nicola Zingaretti a lanciare il suo Pd verso le elezioni nel caso di un voto anticipato: “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche il destino della nostra democrazia,della collocazione internazionale del nostro ...

Nicola Zingaretti vuole l'ammucchiata : "Pd pronto al voto. Salvini pericoloso - fermiamolo tutti insieme" : Strada spianata verso il voto: la crisi di governo è aperta, Matteo Salvini chiede subito le elezioni. Quasi impossibile formare nuove maggioranze, anche se Sergio Mattarella con discreta probabilità farà un tentativo. E così anche il Pd suona la carica. Lo fa con Nicola Zingaretti, segretario di un

Zingaretti : basta correnti - serve una rivoluzione o non ce la facciamo Renzi vuole riprendersi il Pd : Il segretario detta la linea dei prossimi mesi, a partire dalla commissione per la Costituente per le Idee e dalla convention di novembre a Bologna: «La Lega vuole staccare l’Italia dall’Europa»