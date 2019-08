Una suora picchia ferocemente un prete con un mattone | il motivo è sconcertante

Fonte : baritalianews

(Di domenica 25 agosto 2019) Unahato con ununche, sanguinante, ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Questa vicenda è accaduta in una chiesa di Veroli, Frosinone. Vediamo cosa è accaduto. Unadi 37 anni stava discutendo con un, don Taddeo, nella sacrestia del Monastero delle benedettine di Santa Maria dei Franconi. Pare che ildella discussione sia stato un oggetto prezioso che, secondo il, apparteneva al monastero perché frutto di una donazione, seconda la suore era il suo. La discussione ha assunto toni sempre più accesi fino a quando laha preso une ha ripetutamente colpito il. Il, a quel punto, è fuggito via e, andando per strada, è stato aiutato da un passante che lo ha portato in ospedale, allo Spaziani di Frosinone. Il, dopo essere stato medicato, ha scelto di non denunciare la suore. Laè ...

