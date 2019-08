Maiorca | scontro in volo tra un aereo e un elicottero | 7 morti | anche il pilota italiano

Scontro in volo tra un aereo e un elicottero a Maiorca : sette morti - uno è italiano : sette morti a Mallorca, in Spagna, nella collisione tra un ultraleggero e un elicottero. Tra questi ci sarebbe anche un italiano, scrive El Mundo.Come riferisce il Diario de Mallorca, i due velivoli si sono scontrati mentre volavano non lontano dall’ospedale di Inca. Nell’incidente sarebbero deceduti anche due minori.Secondo quanto riportato da El Pais, l’italiano si trovava a bordo dell’elicottero, modello Bell 216 ...

