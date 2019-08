Dragon Quest XI S | grazie a una simpatica opzione gli NPC diranno delle bugie

Il director di Dragon Quest Builders lascia Square Enix : Dragon Quest Builders 2 si è rivelato un buon successo ma Questo non ha comunque impedito a Kazuya Niinou, director della serie, di lasciare Square Enix per proseguire su un'altra strada.Il director di entrambi i capitoli di Questa serie "parallela" ha deciso di lasciare la società per entrare in un'altra compagnia, di cui ancora non si sa nulla.Kazuya Niinou ha dunque salutato e ringraziato i colleghi, in particolare modo Naoki Yoshida, ...

Dragon Quest XI S - disponibile la demo sul Nintendo eShop assieme al preload della Definitive Edition : A poco più di un mese della sua uscita, Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta approda sull'eShop di Nintendo attraverso una versione di prova. In Questo modo, prima di decidere se acquistarlo o meno, potrete dare uno sguardo generale al gioco di ruolo di Square Enix.Tutti i progressi fatti all'interno della demo saranno poi trasferiti nella versione ufficiale una volta che il gioco verrà lanciato sul mercato. La demo vi darà anche un ...

Dragon Quest Builders 2 : ecco tutte le novità in arrivo col nuovo aggiornamento : Square Enix ha recentemente confermato che l'ultima parte del contenuto gratuito di Dragon Quest Builders 2 introdurrà un nuovo epilogo ed i cambiamenti climatici il 20 agosto 2019.Per giocare l'epilogo dovrete però dovrete prima di tutto completare tutte le scavenger hunt relative all' Explorer Shores, visitare almeno una Buildertopia e sbloccare 45 builder recipe.Una volta completati tutti Questi incarichi riceverete una lettera che sbloccherà ...

Dragon Quest Builders 2 raggiunge il traguardo di 1 - 1 milioni di copie vendute nel mondo : Dragon Quest Builders 2 è il secondo capitolo dello spin-off del celebre JRPG di Square Enix, la compagnia ha da poco annunciato che il titolo ha raggiunto il traguardo di 1,1 milinoi copie vendute nel mondo, il tutto considerando vendite fisiche e digitali.Dragon Quest Builders 2 è stato pubblicato su Nintendo Switch e PS4 lo scorso dicembre in Giappone, qualche mese dopo è invece arrivato anche in occidente sulle stesse piattaforme. Dragon ...

Dragon Quest XI S : annunciato l'arrivo di una demo gratuita : In occasione del Dragon Quest Summer Festival 2019 di Tokyo, Square Enix ha annunciato una demo gratuita per Dragon Quest XI S. Non si tratta solo di un'ottima occasione per provare la versione Nintendo Switch del celebre JRPG ideato da Yuji Horii prima del lancio: coloro che conserveranno i dati di salvataggio della demo riceveranno nel gioco finale un "seme abilità", nonché la carta eroe premium "The One Descended from Erdrick [S]" del gioco ...

Questo smartphone ha due display OLED FullHD+ e CPU Qualcomm SnapDragon 855+ : Nubia Z20, con un doppio schermo OLED e 12 GB di RAM, ottiene la certificazione dal TENAA, mostrando la scheda tecnica quasi completa. L'articolo Questo smartphone ha due display OLED FullHD+ e CPU Qualcomm Snapdragon 855+ proviene da TuttoAndroid.

Smash Bros. Ultimate : il nuovo eroe di Dragon Quest ha una data di uscita : Super Smash Bros. Ultimate si prepara domani a ricevere il suo prossimo lottatore a tema a Dragon Quest, l'annunnio arriva dal boss Masahiro Sakurai durante una recente live in cui ha elencato le sue abilità e mostrato lo stage ad esso dedicato l'Altare di Yggdrasil.Il nuovo eroe farà parte del nuovo aggiornamento 4.0, che tra le altre cose introduce alcuni cambiamenti alle meccaniche Final Smash, d'ora in avanti avrete infatti un tempo limitato ...

Super Smash Bros. Ultimate : domani arriverà un nuovo personaggio dalla serie Dragon Quest : Domai sarà presentato un nuovo personaggio in arrivo per Super Smash Bros. Ultimate.In particolare il nuovo personaggio sarà della serie Dragon Quest, e sarà presentato con un filmato speciale dal director del gioco Masahiro Sakurai. L'appuntamento è dunque fissato per domani 30 luglio alle ore 15:00, quando il director di Super Smash Bros. Ultimate presenterà il nuovo personaggio scaricabile, l'eroe della serie Dragon Quest, assieme anche a ...

Dragon Quest BUILDERS 2 : Nuovi contenuti disponibili : QUEST’estate sarà piena di costruzioni con i Nuovi pack disponibili a partire da oggi con il season pass di DRAGON QUEST BUILDERS 2. Il season pass, che amplia l’acclamatissimo titolo uscito a inizio mese, dà accesso a una serie di Nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e aree aggiuntive da esplorare. Chi possiede il season pass di DRAGON QUEST BUILDERS 2 per PlayStation 4 otterrà l’accesso ...

Dragon Quest Builders 2 si arricchisce con i nuovi contenuti del Pass Stagionale : Quest'estate sarà piena di costruzioni con i nuovi pack disponibili a partire da oggi con il season Pass di Dragon Quest Builders 2. Il season Pass, che amplia l'acclamatissimo titolo uscito a inizio mese, dà accesso a una serie di nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e aree aggiuntive da esplorare, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito: I nuovi contenuti comprendonoLeggi altro...

Dragon Quest Builders 2 offre ancora di più con i nuovi contenuti del Pass Stagionale : Quest'estate sarà piena di costruzioni con i nuovi pack disponibili a partire da oggi con il season Pass di Dragon Quest Builders 2. Il season Pass, che amplia l'acclamatissimo titolo uscito a inizio mese, dà accesso a una serie di nuovi contenuti, ricette, tagli di capelli, vestiti e aree aggiuntive da esplorare, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito: I nuovi contenuti comprendonoLeggi altro...

Dragon Quest XI S : Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva - Prova : Ah, la cara, vecchia Nintendo: dopo aver infiammato i palchi dell'E3 con una sfilza di idee pronte a disegnare il futuro prossimo di Switch, non ha perso tempo per consolidare ancor di più il parco titoli della piattaforma. Oltre ai grandi attesi, agli annunci inaspettati e ai ritorni in grande stile, infatti, c'è l'imminente invasione dell'Eroe di Dragon Quest, volenteroso di debuttare sull'ibrida tanto nell'arena di Super Smash Bros. Ultimate ...

Un nuovo gioco della serie Dragon Quest all'orizzonte? : Sembra proprio un ottimo momento per essere un fan di Dragon Quest! Dragon Quest XI S, la versione migliorata dell'ultimo titolo della serie è in arrivo e di recente è stato pubblicato Dragon Quest Builders 2. Inoltre, il franchise comparirà anche in Smash Bros, ma a quanto pare stanno per arrivare altre novità, dato che un nuovo annuncio è in programma per agosto.Il sito giapponese Ryokutya2089 ha riferito che un annuncio per la serie arriverà ...

Dragon Quest Builders 2 è ora disponibile per PlayStation 4 : Dragon Quest Builders 2 è finalmente disponibile per PS4, appena in tempo per dare il via ad un'estate ricca di costruzioni.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media seguito anche dal trailer di lancio del gioco:Leggi altro...