Tra i Disney più romantici di sempre | arriva il live action di Lilli e il

Disney+ al D23 : nuove serie Marvel - i Trailer di Mandalorian e High School Musical e altro : Disney+ al D23: annunciate Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The Mandalorian. I trailer di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical e altro. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio ...

Spider-Man - è davvero addio all'MCU? Cosa succede Tra Sony - Disney e Marvel : Si discute intorno al futuro di Spider Man, anzi, il destino dell’Uomo Ragno sarebbe il terreno della disputa intorno cui ruotano la Disney, i Marvel Studios e la Sony. Nelle ultime ore si susseguono varie notizie: la prima ad arrivare, una bomba, è stata quella per cui salta l’accordo tra Sony e Disney, con conseguente abbandono di Kevin Feige e dei Marvel Studios nella produzione dei prossimi film di Spider-Man. La notizia ...

Disney+ sta lavorando a una serie su Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor in Trattative : Disney+ sta lavorando a una serie tv su Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor in trattative per tornare nei panni del noto personaggio dell’universo Star Wars Disney+ continua a mettere in campo l’artiglieria forte per rimpolpare il suo catalogo di serie tv originali disponibili nei prossimi anni. Se già c’è una lineup pronta di serie tv Marvel che si troveranno direttamente all’interno della nuova fase del Marvel Cinematic ...

Nozze Tra Viacom e CBS per competere con Netflix - Atet e Disney-Fox : Cbs e Viacom convolano a Nozze. Un matrimonio dal valore di 11,7 miliardi di dollari tutto in titoli azionari, e dal quale nasce un gigante dei media in grado di competere ad armi pari con le rivali in un settore sempre più dominato dalla tv in streaming. L'intesa, se sarà approvata dalle autorità, segnerà anche la riunione dell'impero mediatico del miliardario Sunmer Redstone, che aveva separato Viacom e Cbs nel 2006 ...

Donatella Versace compra Villa Mondadori per 5 milioni : anche Walt Disney Tra gli ospiti : La stilista ha acquistato, per una cifra che sarebbe vicina ai 5 milioni di euro, la prestigiosa La Verbanella, la Villa sul Lago Maggiore che fu proprietà dei Mondadori e nel suo passato ha visto come ospiti illustri scrittori, da Giuseppe Ungaretti a Eugenio Montale. 1400 metri quadri, 50 stanze e 20 camere per la prestigiosa residenza situata a Meina.Continua a leggere

STrage Corinaldo - volevano derubare il pubblico di Sfera Ebbasta. Lo avevano già fatto a Milano e a Disneyland : Sei sono accusati di omicidio. Gli inquirenti: «Si tratta di una banda dedita a furti e rapine». Due di loro arrestati e processati per furto a Disneyland, in Francia. Nelle intercettazioni telefoniche: «Siamo andati a una festa, sono morte 6 persone». Uno dei sospettati è morto in un incidente stradale

STrage Corinaldo : la banda guadagnava 15mila euro al mese - colpo anche a Disneyland : Sette gli arrestati, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale per il dramma dello scorso 8 agosto a La Lanterna Azzurra. La banda agiva soprattutto in discoteche.Continua a leggere

Hawkeye : Trama - cast e anticipazioni serie tv Disney. Quando esce : Hawkeye: trama, cast e anticipazioni serie tv Disney. Quando esce Il Marvel Cinematic Universe, con Avengers Endgame, ha visto la perdita di numerosi supereroi. Buone notizie per i fan: molti di loro li rivedremo nelle serie tv dedicate, grazie al servizio streaming Disney+. Torneranno Loki, Wanda e Visione, Falcon e Winter Soldier, e ovviamente Hawkeye. Le prime anticipazioni sulla serie, rivelate da Variety, sostengono che Hawkeye avrà ...

Miley Cyrus : Sono atTratta dalle donne - ho lasciato la Disney quando ho scoperto il sex : Miley Cyrus è senza filtri nell’intervista rilasciata a “Elle”. L’artista continua a lasciare tutti a bocca aperta con le sue dichiarazioni bomba. Ha confidato di essere ancora attratta dalle donne, nonostante si sia sposata recentemente con l’attore Liam Hemsworth. La ‘bad girl’, inoltre, ha confessato di aver lasciato il ruolo di Hanna Montana, la serie Disney che le ha dato la fama, subito dopo aver perso la verginità.\\ Prima di scoprire ...

Mulan - c’è il primo Trailer del nuovo live action Disney : ecco quando uscirà al cinema : FQ Magazine Elisa Isoardi: “Adesso non voglio un uomo, mi basta un barboncino” Tra Kill Bill e un qualsiasi wuxiapian. Il trailer del remake live action di Mulan targato Disney rimescola le carte del dejà vù e sembra scostarsi un pochino dall’originale animazione del 1998. Nel ruolo di Mulan è Liu Yifei, la 32enne attrice di origine cinese, ma ...

Mulan : online il Trailer del nuovo live action Disney : È ufficialmente online il trailer del nuovo live action Disney Mulan, rivisitazione del classico d’animazione del 1998. Verrà anche data un’attenzione particolare al poema cinese a cui è ispirato, La Ballata di Mulan. Mulan arriverà nelle sale italiane nel 2020. Sono stati inoltre rilasciati il teaser poster e le prime foto ufficiali dal set. La regia è affidata a Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA), mentre la ...

«Mulan» - perché (ci) piace il primo Trailer del nuovo live action Disney : Mulan c'è. Continua il trend live action dei classici Disney: dopo la prima tranche di Cenerentola, La Bella e La Bestia e Il Libro della Giungla, è cominciata la seconda. Così, dopo il divisivo Dumbo di Tim Burton – sul quale ci sono posizioni opposte di apprezzamento e di perplessità – è toccato ad Aladdin. Mentre scorre il conto alla rovescia per Il Re Leone, tra i titoli più attesi ...

«Mulan» - il primo Trailer del nuovo live-action Disney : Mulan, le prime immagini del live-action DisneyMulan, le prime immagini del live-action DisneyMulan, le prime immagini del live-action DisneyPiù violento del cartone che fu, con le spade sguainate e i nemici trafitti. Il trailer di Mulan, il primo che la Disney abbia diffuso online, sembra aver cambiato l’assetto della pellicola originale. Sembra averne ridotto la magia per fare spazio a qualità tutte umane. Non c’è Mushu, nel filmato, né ...

Morto Cameron Boyce - tutte le star Disney decedute Tragicamente e in giovane età : Quello di Boyce, l'attore Morto ad appena 20 anni, è solo l'ultimo nome di un lungo elenco di star lanciate da Disney (o che vi hanno lavorato) scomparse troppo presto: un elenco di enfant prodige strappati precocemente alla vita da malattie, suicidi o decessi causati dall'abuso di stupefacenti.Continua a leggere