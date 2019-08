Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Secondo, giornalista notoriamente tifoso della Juventus, non solo il rigore su Mertens non esiste, ma l’attaccante partenopeo è anche colpevole di simulazione. Come è possibile, si chiede su Twitter, che Massa lo abbia convalidato? E si dice “basito” della decisione arbitrale. Ecco il tweet che ha pubblicato sull’argomento: Sono basito. Ma come si fa a confermare il rigore per il Napoli con il Var? Simulazionedi Mertens —(@) August 24, 2019 L'articolo: “Simulazionedi Mertens” ilNapolista.

napolista : Tancredi Palmeri: “Simulazione chiarissima di Mertens” Il giornalista contesta il rigore su Twitter: “Sono basito.… - MannyFresh1899 : RT @ArlottaMercato: Tancredi Palmeri e Ruggero Torre i miei punti di riferimento per il calciomercato. Per quanto riguarda l'uomo Di Marzio… - enricoI00 : RT @ArlottaMercato: Tancredi Palmeri e Ruggero Torre i miei punti di riferimento per il calciomercato. Per quanto riguarda l'uomo Di Marzio… -