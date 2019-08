Sky | con la Serie A tornano i programmi del weekend New entry Carolina Morace

Serie A 2019-2020 - c’è l’accordo tra Sky e DAZN : sulla piattaforma satellitare un canale dedicato con tutte le partite del prossimo campionato : Buone notizie per gli appassionati di calcio che si apprestano a seguire l’inizio della Serie A 2019-2020 in programma nel fine settimana. Sky e DAZN sembrano infatti aver trovato un nuovo accordo per la suddivisione dei diritti della partite e da settembre la piattaforma satellitare dovrebbe ospitare un canale dedicato con il meglio della programmazione del servizio di streaming. Rispetto alla passata stagione, quando servivano due ...

Sky : nuovo tweet di Wanda che conferma la volontà di Icardi di restare all’Inter : Sky riporta del nuovo tweet di Wanda che ritrae mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter con la scritta “un nuovo anno insieme” Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@WandaIcardi27) August 23, 2019 Un messaggio che in una situazione molto incerta come quella sul futuro di Icardi fa pensare che Mauro abbia deciso di rimanere all’Inter anche se non gioca. Un anno da separati in casa dunque si prospetta ...

Allan a Sky : “Ho 4 anni di contratto col Napoli e non capisco perché parlare di mercato” : Allan: “Ho 4 anni di contratto col Napoli, se arriva una buona proposta altrimenti sono felice qui. Voglio vincere un trofeo. Battiamo la Fiorentina” In vista della sfida che impegnerà gli azzurri sabato contro la Fiorentina per la prima di campionato Allan ha parlato ai microfoni di Sky “È stata fatta una buona preparazione. Abbiamo ricaricato bene per la prossima stagione. Siamo pronti per il campionato, c’è sempre ...

Open Arms minaccia la troupe di Sky Tg24 : "Allontanatevi - niente telecamere". Cosa nasconde la ong : "Allontanatevi, niente riprese, la situazione è complicata e potrebbe peggiorare". La ong spagnola Open Arms ha chiesto alla troupe di Sky Tg24, vicina all'imbarcazione, di andare via e non riprendere i 107 migranti a bordo. Il motivo sembra ancora un mistero. Giorni fa, quando Richard Gere era sali

Mister Condò torna a fine agosto con Ancelotti. Il giornalista rinnova con Sky fino al 2021 : La collaborazione tra Paolo Condò e Sky Sport prosegue. Il giornalista triestino ha prolungato il suo contratto con la piattaforma satellitare fino al 2021.Approdato alla pay-tv quattro anni fa, Condò si allinea in questo modo al ciclo dei diritti in corso per il campionato di Serie A e la Champions League.prosegui la letturaMister Condò torna a fine agosto con Ancelotti. Il giornalista rinnova con Sky fino al 2021 pubblicato su TVBlog.it 17 ...

Tribunale respinge ricorso Rai (contro Sky e Mediaset) per diritti Champions : È stato respinto - secondo quanto si apprende - il nuovo ricorso presentato dalla Rai al Tribunale di Milano per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League nella prossima stagione. Nel mirino c'era l'accordo tra Sky e Mediaset che assegna al Biscione le partite in chiaro della massima competizione europea per i prossimi due anni. La tv pubblica - si apprende ancora - è stata condannata a rifondere 15mila euro di ...

Follia Conor McGregor! Offre il suo whiSky a tutti ma un anziano rifiuta : ‘The Notorious’ lo prende a pugni [VIDEO] : Conor McGregor Offre il suo whisky a tutti in un bar di Dublino, ma un signore anziano rifiuta: il fighter MMA si infuria e lo colpisce Incredibile vicenda in arrivo direttamente da Dublino. Conor McGregor è finito nuovamente nei guai per un episodio accaduto diverse settimane fa, ma del quale i media hanno riportato notizia solo nelle ultime ore. Come si apprende dal video di alcune telecamere di sorveglianza finito sui social, il fighter ...

Il finale di Chicago PD 5 mette tutto a rischio con l’affair OlinSky : anticipazioni 15 e 22 agosto : Il finale di Chicago PD 5 si avvicina a grandi passi e proprio la prossima settimana, il 25 agosto, andranno in onda gli ultimi tre episodi con l'affair Olinsky e tutto quello che è successo a lui, prima e dopo essere finito in carcere. L'appuntamento però è per questa sera, sempre sulla rete giovane Mediset, con tre nuovi episodi di Chicago PD 5 ovvero il 17, 18 e 19 dal titolo "Punto di rottura", "Fantasmi" e "La vendetta" in cui prima il ...

Par condicio - Salvini è il politico più presente in tv : suoi un terzo degli interventi su Mediaset - primo anche su Tg2 - Tg3 - Sky e La7 : Presenzialismo a reti unificate. Che diventa quasi monologo sui canali Mediaset. Matteo Salvini è di gran lunga il politico che parla di più durante i telegiornali, guadagnandosi un buon minutaggio anche nei programmi di approfondimento. Più di Giuseppe Conte, più di Sergio Mattarella, più degli altri componenti del consiglio dei ministri o dei capi politici Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. È quanto emerge dai dati pubblicati ...

L'app Now Tv sbarca su TIMVision con lo sport di Sky : La fruizione dei contenuti televisivi si è fatta sempre più flessibile con l'obiettivo di venire incontro a chi ha una quotidianità particolarmente frenetica, ma non vuole perdere i propri programmi preferiti. Nasce così proprio in quest'ottica la nuova soluzione pensata da TIM, che rende disponibile L'app di Sky "NOW TV – Ticket sport" con l'intera offerta sportiva.