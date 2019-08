Roma | cadavere di un uomo vicino ai cassonetti “Sangue sugli abiti | ancora non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ildi unè stato trovato questa mattina in via di Ponte Mammolo, a. A scoprire il corpo,a deidei rifiuti, è stato un passante che, intorno alle 7 di mattina, ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di Via In Selci, che indagano sulla vicenda. Sul, al momento non identificato, sono presenti alcune macchie di sangue sui pantaloni e al momento, in attesa dell’arrivo del medico legale, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte. L'articolodi unai. “Sanguenon identificato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

