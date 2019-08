Perché ora tutti vogliono bere il latte di cammello

Crisi di governo - Perché Mattarella non è riuscito ancora a trovare una soluzione : Con un breve ma fermissimo messaggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso altri 5 giorni di tempo ai partiti per trovare una quadra che consenta di formare una nuova maggioranza in Parlamento. Martedì nuove consultazioni, senza un accordo forte fra M5s e PD o M5s e Lega si potrebbe andare subito a nuove elezioni.Continua a leggere

Esecutivo garanzia elettorale 2019 : cos’è e Perché si chiama così : Esecutivo garanzia elettorale 2019: cos’è e perché si chiama così Questo agosto volge al termine e mentre “l’estate sta finendo”, l’Esecutivo gialloverde è già finito. In maniera sicuramente radicale, con un Salvini che ha voluto staccare la spina per cercare di tornare quanto prima alle urne e capitalizzare il capitale politico accumulato nell’ultimo anno. Il piano del leader leghista, per ora, non ...

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon - Paola Ferrari a valanga : "Perché ha avuto un gran coraggio a fidanzarsi con lui" : "Per essere mio nemico devi essere molto importante, perché i nemici li scelgo bene". Paola Ferrari commenta così il ritorno alla conduzione della Domenica Sportiva dopo essere fatta fuori da Mauro Mazza, allora direttore di RaiSport. "Lui è solo uno che mi ha fatto del male senza motivo", spiega la

Perché non riusciamo (ancora) a prevedere il suicidio : (Foto: Getty Images) Che siano terremoti, eventi meteorologici o insorgenza di malattie poco cambia: una delle (tante) cose che si richiede oggi alla scienza è la capacità di fare previsioni. Ovvero, per dirla più precisamente, di elaborare (e validare) dei modelli che, a partire da un set di dati iniziali, consentano di prevedere l’evoluzione temporale di un sistema, qualsiasi esso sia, e formulare la probabilità che un evento si verifichi o ...

Sacrestano picchiato fuori dalla chiesa Perché di colore : “Ora temo per la mia vita” : Aggredito perché nero in pieno giorno: è successo al Sacrestano della Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate, nel Varesotto. Un aggressione che ha causato a Deodatus Nduwimana, italiano originario del Burundi da quasi 20 anni Sacrestano della basilica, una lussazione. Lo riportano alcuni media locali.Nduwimana ha spiegato che finora c’erano state da parte della stessa persona solo insulti e minacce a parole. ...

Reddito di cittadinanza - Perché il lavoro è ancora un miraggio : "Così voglio rendermi utile" : Chi percepisce il sussidio non può ancora lavorare. La riforma dei centri per l'impiego è in alto mare e i Comuni aspettano...

Perché la morte di un dugongo dovrebbe preoccuparci. Ora : Può darsi che abbiate letto la notizia della morte di Mariam, la femmina di dugongo che non è sopravvissuta all’infezione da plastiche ingerite. Anche se la specie è lontana da quelle a noi familiari, le immagini che la ricordano come una creatura affettuosa erano diventate un simbolo della difesa della natura dalla plastica. Come lei, sono sempre di più le creature che al mondo patiscono il problema al ...

Gregorio De Falco - fonti riservate : "Ho notato una cosa in Senato". Perché sarà ancora governo Lega-M5s : "I 5 Stelle sono finiti, torneranno con la Lega". A spiegarlo è Gregorio De Falco, senatore ex M5s oggi nel Gruppo Misto dopo durissimi scontri con i vertici grillini. Intervistato dal Quotidiano nazionale, il comandante indica in Luigi Di Maio il "colpevole" del "tradimento degli ideali" del Movime

Acquaro di Cosoleto - il parroco annulla processione Perché maggioranza dei portatori con precedenti : Ad Acquaro di Cosoleto il parroco vieta la processione di San Rocco perché oltre la metà dei portatori risulterebbe pregiudicata. Il blocco nasce dopo i fatti di Oppido Memertina del 2014.Continua a leggere

M5S : “Perché Salvini non si è ancora dimesso?” : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “L’incoerenza di Salvini è davvero imbarazzante. Lui e i suoi ministri leghisti hanno annunciato la sfiducia a Giuseppe Conte e al Governo di cui ancora fanno parte. Ma allora perché continuano a rimanere incollati alla poltrona?”. Così si legge in un post pubblicato dal M5S sul Blog delle Stelle.“La Lega – attaccano i pentastellati – ha causato una crisi in pieno ...

Ponte Morandi - la presidente del comitato famiglie delle vittime : “Dobbiamo cercare la verità Perché quanto accaduto è inaccettabile” : “Abbiamo perso un pezzo del nostro cuore, che non ci potrà più essere restituito la loro è stata una morte assurda che non possiamo rassegnarci ad accettare”. Così la presidente del comitato delle famiglie delle vittime, Egle Possetti, che un anno fa ha perso la sorella Claudia, è intervenuta durante la cerimonia di commemorazione nel giorno dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. “Stiamo sopravvivendo ...

"Ecco Perché il Morandi - per me - è stato il ponte della vita" : Francesco Curridori Nel primo anniversario della tragedia del ponte Morandi di Genova un inno alla vita da parte di chi ha conosciuto il dolore Nel giorno della commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi, la mia testa e il mio cuore vanno a Genova. La città di Cristoforo Colombo, Fabrizio De Andrè e Paolo Villaggio, io la porto davvero nel cuore, come se fosse una seconda casa. Per me il ponte Morandi non è e non sarà ...

“Perché ho lasciato Matteo Salvini”. Elisa Isoardi lo spiega solo ora. E si toglie qualche sassolino : Tempo di crisi di governo, tempo anche di crisi sentimentali. Di oggi, ma soprattutto di ieri. Perché Elisa Isoardi è tornata a parlare d’amore e soprattutto del suo amore naufragato con Matteo Salvini, Ministro dell’Interno che in questi giorni ha deciso di sbaragliare l’estate dei politici e dei cittadini italiani con il famoso ribaltamento del governo Conte. Ma non è la cronaca parlamentare ad interessare la conduttrice della Rai, anzi. La ...