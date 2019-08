“Non voglio morire” | sgozzata davanti alla figlia di 10 anni | l’orrore in Turchia

Sara Affi Fella : “Non mi venderei mai per avere successo - voglio andare al GF Vip per dimostrarlo” : Sara Affi Fella lancia un nuovo appello ad Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne, una tra le più contestate nella storia del programma dopo la scoperta dell’inganno perpetrato ai danni del pubblico e della redazione del dating show, chiede attraverso il settimanale Nuovo la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip che riaprirà i battenti in autunno: "Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per ...

Colton Haynes - fuori da “Arrow 8” : “Non mi interessa dare un’immagine patinata. Voglio aprirmi sui miei problemi di alcolismo e depressione” : Uno degli attori più amati della serie tv “Arrow”, Colton Haynes, ha spiazzato i fan, pubblicando su Instagram una serie di foto risalenti a un anno fa a testimonianza del lungo percorso di riabilitazione, in seguito ai suoi problemi legati all’alcolismo. L’attore infatti ha tenuto a precisare che il post era rivolto a tutte le persone che lo hanno supportato e che gli hanno confidato di aver avuto lo stesso ...

Jane Alexander confessione : “Non mi sforzo - mi voglio bene lo stesso” : Momento speciale per Jane Alexander: l’attrice rinata dopo il Grande Fratello Jane Alexander è tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip più attivi. Ogni giorno pubblica dei messaggi che non passano inosservati: ha parlato di alcuni problemi che ha dovuto affrontare dopo l’esperienza televisiva, della fine della sua storia con Elia Fongaro, ma anche […] L'articolo Jane Alexander confessione: “Non mi sforzo, mi voglio ...

I 5stelle a rapporto da Grillo - scontro a tutto campo M5s-Lega. “Non più credibile”. “Vogliono Renzi? Lo dicano” : "Non piu' credibile" e inaffidabile. Non usano mezzi termini i 5 Stelle per bollare il comportamento di Matteo Salvini, l'ex alleato del Governo del cambiamento. E' vero che le danze della crisi, politicamente gia' in atto, si apriranno dal punto di vista istituzionale domani, martedì 20 agosto - quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlera' in Senato e decidera' se salire al Quirinale anche senza un voto di sfiducia - ma le nozze ...

Calcio - Supercoppa Europea. L’arbitro Frappart : “Non abbiamo paura - voglio essere un esempio per le donne” : Tutto pronto per l’assegnazione del primo titolo continentale della stagione di Calcio: domani in scena Liverpool-Chelsea, ultimo atto della Supercoppa Europea 2019. Un derby inglese che rimarrà in ogni caso nella storia, con la prima volta di un arbitro al femminile: si tratta di Stephanie Frappart, nata in Francia. Questo il commento della transalpina sul sito UEFA alla vigilia: “Sono molto felice, per me è stata davvero una sorpresa, ...

MotoGp – Dani Pedrosa si chiama fuori : “Non sarò il sostituto di Zarco in KTM - voglio continuare a fare il tester” : Dani Pedrosa non sarà il sostituto di Johann Zarco in KTM: il pilota spagnolo vuole continuare a fare solo da tester per la scuderia austriaca La notizia della separazione fra Johann Zarco e la KTM ha sorpreso un po’ tutti. Il francese, dopo i buoni risultati ottenuti in passato con la Tech 3, non sembra riusire a ripetersi dopo il cambio di scuderia. Il team austriaco deve trovare un sostituto per la prossima stagione e, fra i vari ...

Juve - la fame di Cristiano Ronaldo : “Non ho bisogno di soldi - voglio il mio posto nella storia del calcio” : “Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare soldi. Di soldi non ne ho più bisogno, ringraziando Dio. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le ...

Olivia Newton-John lotta contro il cancro : “Non voglio sapere quanto mi resta - ogni giorno è un regalo” : L'attrice e cantante australiana, resa celebre dal personaggio di Sandy nel musical ‘Grease, sta affrontando il 4° stadio di...

Olivia NewtonJohn e il cancro - la malattia non è curabile : “Non voglio sapere quanto mi resta” : Le possibilità di sopravvivenza a questo stadio della malattia sono davvero poche ma l’attrice non vuole sapere quanto le resta da vivere. L'attrice e cantante australiana continua la sua battaglia contro la malattia. Il suo tumore è allo stadio 4, è sotto controllo ma non è guaribile. "Preferisco non sapere quanto mi resta da vivere", ha dichiarato la Sandy di Grease, che sta affrontando il cancro per la terza volta, "Convivo con questa cosa. ...

La verità di Carmelo Anthony : “Non mi ritiro - voglio i Lakers e LeBron! Tradito dai Rockets - chiamai Chris Paul quando…” : Carmelo Anthony fa chiarezza sulla sua attuale situazione: niente ritiro, ma contatti con Lakers e Clippers. L’ex Knicks rivela anche un clamoroso retroscena sul suo addio ai Rockets Carmelo Anthony è uno dei giocatori più discussi degli ultimi giorni, anche se in NBA non mette piede da quasi un anno. L’ex stella dei Knicks ha vissuto una stagione 2018-2019 da dimenticare: scaricato dai Thunder, acquistato e poi tagliato dai ...

Formula 1 - Hamilton cancella la Germania : “Non voglio descrivere quel week-end - con il team ci siamo confrontati” : Il pilota della Mercedes ha cancellato il Gp di Germania, preferendo concentrarsi sul nuovo appuntamento di Budapest L’obiettivo è dimenticare il Gp di Germania, riscattando la brutta prestazione di Hockenheim ben figurando a Budapest. La Mercedes ha subito l’occasione di lasciarsi alle spalle il week-end tedesco, il Gp d’Ungheria dà la possibilità al team campione del mondo di cancellare il disastro di sette giorni fa, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Non vedo l’ora di correre - voglio un bel risultato” : E dopo il periodo di stacco, il Mondiale di MotoGP 2019 torna in scena per il weekend del GP della Repubblica Ceca. Sul tradizionale tracciato di Brno, la classe regina si ripresenta con il marchio di Marc Marquez, dominatore fino ad ora della stagione, grazie a cinque vittorie e a tre secondi posti. Un’egemonia che ha proiettato il campione del mondo in carica in vetta alla graduatoria generale con 58 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

Nostalgia canaglia - Mourinho impaziente : “Non riesco a godermi le vacanze - voglio tornare ad allenare” : Esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, lo Special One è in attesa di una nuova proposta che lo spinga a dire sì José Mourinho è impaziente di tornare ad allenare, l’allenatore portoghese infatti attende la proposta giusta per lanciarsi in un nuovo ed emozionante progetto. AFP/LaPresse Esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, lo Special One è pronto adesso per un’altra avventura: “ho tempo di ...

È finita tra Christian Panucci e Samanta Togni - lei : “Non stiamo più insieme ma non voglio parlarne” : La notizia è stata pubblicata dal settimanale "Di Più", diretto da Osvaldo Orlandini. La conferma arriva dalla stessa ballerina che però non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni: "È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni". Tra i due finisce una storia dopo tre anni d'amore.Continua a leggere