La NASA dedica una pietra su Marte ai Rolling Stones

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Per decenni, la musica deiha avuto una portata globale qui sulla Terra e adesso saranno conosciuti anche su: il team dietro il lander InSight dellaha battezzato una formazione rocciosa suin onore della band: “Rock”. I membri della storica band – Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood – sono stati entusiasti della notizia e hanno commentato: “Che modo meraviglioso per celebrare il tour “No Filter” in arrivo a Pasadena. Questo è sicuramente un traguardo nella nostra lunga storia ricca di eventi. Un enorme grazie a tutti allaper averla resa possibile.” Leggermente più grande di una pallina da golf, la roccia ha rotolato di circa 1 metro il 26 novembre 2018, spinta dai propulsori di InSight mentre l’astronave atterrava super studiare l’interno ...

