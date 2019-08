I punti del M5s e del Pd messi a confronto

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il Pd fissa i suoi 5 paletti per l'accordo con M5s e la possibile nascita di un governo di ampio respiro e di legislatura. Una sorta di "mini" programma approvato all'unanimità dalla Direzione. Poi, il segretario dem, Nicola Zingaretti, nel giorno delle consultazioni al Colle, rilancia con tre ulteriori paletti "non negoziabili" anche se, viene spiegato, sono solo la declinazione più stringente di quanto votato ieri. Il Movimento 5 stelle replica con 10programmatici ritenuti "fondamentali". Confrontando le posizioni ufficiali delle due forze politiche, non si ravvisano - scorrendo l'elenco dei vari- evidenti ostacoli che potrebbero far naufragare il. Ad esempio, su alcuni temi, non emergono distanze insormontabili, anche se ci si può basare al momento, nel fare un raffronto, sui soli titoli. È necessario, infatti, vedere poi come vengono declinati i ...

