GameStop | l' investitore Michael Burry rileva una parte di azioni della società

(Di venerdì 23 agosto 2019)non sta passando un buon periodo: recentemente, molti membri di Game Informer sono stati licenziati per ridurre i costie nonostante questo lesono calate a picco.Tuttavia c'è qualcuno che crede in una rinascita:, noto per il fatto che Christian Bale lo ha impersonato nel film "La Grande Scommessa", ha deciso di investire nellaacquisendo il 3% delleha dichiarato che il bilancioin realtà è in forma e crede che con l'arrivo di PlayStation 5 ed Xbox Scarlettriuscirà a risollevarsi.Ledel rivenditore di videogiochi sono diminuite del 75% nel 2019 man mano che i download digitali sono diventati sempre più popolari. Tuttaviaritiene che sia Sony che Microsoft manterranno un'unità disco fisica nelle console di nuova generazione. La decisione sull'hardware "prolungherà significativamente la ...

