Chrome per Android riceve l’avatar dell’account Google e presto le notifiche saranno meno

Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android : Google Lens è disponibile in Google Assistant, Google Foto e Google immagini sul web, se state navigando su dispositivi mobili, ma ora sembra che Google aggiungerà un collegamento a Lens in Google Chrome per Android. Quando la funzione sarà disponibile, aprendo il menu contestuale per qualsiasi immagine Chrome per Android mostrerà l'opzione Cerca con Google Lens al posto di Cerca questa immagine su Google.

Queste 10 funzionalità nascoste di Google Chrome per Android sono da provare! (video) : Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo dai possessori di smartphone Android, eppure ha tanti segreti che molti non conoscono. Ecco le dieci funzionalità nascoste di Google Chrome che non potete non conoscere!

Ora è possibile fare il log-in ad alcuni servizi su Chrome per Android con l'impronta digitale : Google semplifica l'accesso ad alcuni suoi servizi su Google Chrome per Android aggiungendo il log-in attraverso l'impronta digitale, che da oggi può essere usata al posto della solita password.

Google Chrome Beta 77 è già qui - più personalizzabile che mai : ecco le novità : È arrivato Google Chrome Beta 77 e porta con sé nuovi strumenti per la personalizzazione e un "benvenuto tutto nuovo", fra le altre cose. ecco le novità più interessanti.

Due belle novità semplificano l'uso di Chrome per Android : ecco selettore di contatti e condivisione appunti : Google Chrome 77 introduce una nuova API che consente alle app web di visualizzare una schermata in cui è possibile selezionare i contatti, inoltre si prepara ad aggiungere la condivisione degli appunti multipiattaforma.

Sono arrivate due novità per Google Chrome - riguardanti la ricerca immagini e la protezione : La ricerca immagini di Google Chrome è appena diventata più potente che mai ed il browser integra ora funzioni di sicurezza native per coloro che fanno parte dell'Advanced Protection Program.

Google Chrome si tinge di nero : ecco come abilitare il nuovo tema scuro per tutte le pagine web : Google Chrome Canary introduce un nuovo modo per avere le pagine web in versione dark: ecco come cambiare lo sfondo dei siti, per sfruttare al massimo il vostro schermo OLED.

Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android : Google Chrome ottiene una nuova flag, denominata "Two Panes Start Surface", che permette di abilitare un'interfaccia a due riquadri: Home ed Esplora.

Finalmente è arrivato : Benessere Digitale ora è su Google Chrome per Android Q : La versione 78.0.3870.0 di Google Chrome Canary include un flag che consente di condividere le statistiche sulla navigazione Web con Benessere Digitale

Google Chrome 76 per Android è qui : ecco tutte le novità che porta con sé : Google Chrome 76 è ora disponibile per Android e impedisce ai siti web di verificare se l'utente sta navigando in incognito, inoltre introduce una serie di funzionalità utili per gli sviluppatori web.

Google Chrome introdurrà i temi personalizzati nelle prossime versioni desktop : Google Chrome in versione desktop vuole offrire agli utenti la possibilità di personalizzare i temi e l'aspetto del proprio browser, ecco come.

La modalità dark di Google Chrome per il Web in arrivo su desktop e Chrome OS : La modalità scura per il Web di Google Chrome per Android è ora in arrivo sul browser in versione desktop e Chrome OS

Google Chrome potrebbe presto avere un tasto per svelare le password : Stando ad un nuovo commit, gli sviluppatori di Google Chrome sarebbero al lavoro su un tasto che dovrebbe immediatamente visualizzare la password nascosta

Chrome 76 permetterà davvero di navigare in incognito - la novità arriverà il 30 luglio : Il browser Chrome di Google permette da tempo di navigare in incognito. Una scappatoia, tuttavia, permetteva ai siti di rilevare gli utenti che stavano usando la navigazione in incognito. Con l’aggiornamento a Chrome 76, che sarà diffuso il 30 luglio, i siti web non potranno più “vedere” gli utenti che stanno navigando in incognito. Il dettaglio è importante perché, come segnala la stessa Google nel post dedicato sul suo blog, ...