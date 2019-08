Zingaretti:i 5 punti oppure no accordo

"Il M5S accetta questio fa saltare il banco e se ne prende le responsabilità". Così il segretario del Pd,dal Messaggero lancia un messaggio al M5S: nessuna subalternità, ok a "Di Maio ministro" ma assolutamente no a un Conte-bis perchè il premier di un governo Pd-M5S deve essere un "uomo di Stato", anche se su questo "ascolteremo" Mattarella, aggiunge. Renzi? "I grillini non si fidano di lui e la proposta di un governo istituzionale di breve durata non ha ricevuto alcuni tipo di reazione nel M5S".(Di giovedì 22 agosto 2019)