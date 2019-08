M5s | il nodo Conte

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Di giornate più lunghe in questo ultimo anno e mezzo il Movimento 5 stelle ne ha vissute molte. Ma questo giovedì è stata forse la più lunga di tutte. Finisce con un warning lanciato a sera da Luigi Di Maio: “La trattativa con il Partito democratico può partire, ma solo se abbiamo un sì chiaro al taglio dei parlamentari”. Una pre condizione che fa da scudo alle mille difficoltà di una trattativa che fino a ieri erano solo guardate come uno spauracchio all’orizzonte, e che oggi si sono disvelate in tutta la loro complessità. Lasciando disorientato il capo politico e tutto lo stato maggiore.A mattina la delegazione Dem entra e esce dal Quirinale. Giù dal Colle rotola la notizia che Nicola Zingaretti ha posto un veto su Giuseppe. Se discontinuità deve essere, il presidente del Consiglio non ...

