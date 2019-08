Il suo taglio viola il dress code | la scuola colora la testa di un 13enne con il

Pietro Tartaglione - lussuoso regalo per Rosa Perrotta : fan divisi : Pietro Tartaglione, lussuoso regalo per Rosa Perrotta: fan divisi tra critiche e complimenti Pietro Tartaglione e il regalo lussuoso per Rosa Perrotta. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, per festeggiare l’arrivo del figlio Domenico, ha regalato alla sua dolce metà un anello prezioso, con tanto di gemme che tratteggiano la data di nascita del bebè: […] L'articolo Pietro Tartaglione, lussuoso regalo per Rosa Perrotta: fan ...

Reggio Calabria - tabaccaia uccisa con un’arma da taglio nell’androne del suo palazzo : aveva subito minacce e tentativi di rapina : È stata uccisa in pieno giorno nell’androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. La vittima è Mariella Rota, tabaccaia di 66 anni, colpita con un’arma da taglio probabilmente da due uomini. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha sorpreso i due mentre, poco prima delle 16 di martedì, stavano cercando di introdursi nella tabaccheria di via Melacrino dall’ingresso sul retro che dà sull’androne ...

Antonella Elia irriconoscibile : quel “dettaglio” del suo corpo non passa inosservato : Sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip: Antonella Elia è pronta per entrare nel reality e farsi conoscere meglio dal pubblico che la conosce solo in parte. La carriera di Antonella Elia è iniziata con Non è la Rai, poi è stata per anni la valletta di Mike Bongiorno e ha lavorato a La Corrida. La Elia il primo dei famosi destinati a entrare nella casa del Grande Fratello in autunno. Sarà un’edizione del reality tutta nuova. Intanto non ...

Carla Bruni gelosissima di suo marito : "Se fa il brillante con un'altra gli taglio la gola" - : Alessandro Pagliuca Intervistata dalla radio France Inter Carla Bruni ammette di essere davvero tanto gelosa di suo marito La rivista americana Forbes, nel 2010, inserì Carla Bruni al 35esimo posto nella classifica delle donne più potenti del mondo. Ecco perché Léa Salamé, giornalista francese della radio France Inter, l’ha intervistata durante la sua trasmissione "Femme puissantes" (Donne potenti, appunto). Ed ecco perché pure l’ex ...

Chiara Ferragni - vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. I fan notano un dettaglio : «Sono illegali» : Chiara Ferragni e le vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un week end da sogno con la famiglia al completo (anche mamma e sorelle) in...

Fabio Fazio accetta il taglio del suo stipendo - ma non vuole decurtare il budget di Che Tempo Che Fa : Fabio Fazio Fumata bianca per il taglio dello stipendio di Fabio Fazio. Dopo le pressioni arrivate negli ultimi mesi da più fronti – interni ed esterni a Viale Mazzini – il conduttore savonese ha accettato di ridurre il proprio compenso annuale, come richiestogli dalla Rai. Al conTempo è sceso in trattative per mantenere intatto il budget messo a disposizione dell’azienda per la produzione di Che Tempo Che Fa, che dalla ...

