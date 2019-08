Con questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Drive

William furioso Con Meghan e Harry (e questa volta Kate non c’entra) : Meghan Markle e Harry continuano a fare preoccupare non solo la Regina, ma anche William. Il primogenito di Diana, come è noto, è molto legato al fratello minore, ma soprattutto sente una forte responsabilità nei confronti dei sudditi inglesi e della monarchia britannica, in vista del ruolo che dovrà ricoprire in futuro, quando salirà sul trono al posto di Elisabetta II. Per questo ciò che sta succedendo a Meghan e Harry non può che preoccuparlo ...

Segnate questa data sul calendario : arriveranno i due Redmi Note 8 Con cam da 64 MP : Redmi è uscita allo scoperto pubblicando una locandina che lascia poco spazio all'immaginazione e che conferma quanto anticipato dalle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. L'articolo Segnate questa data sul calendario: arriveranno i due Redmi Note 8 con cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Crisi di governo - Salvini a Conte : "Questa è una balla" : Mentre il premier Conte parla Salvini al suo fianco scuote il capo e commenta: "Questa è una balla proprio". Conte gli...

Elon Musk : “Bombardiamo Marte Con bombe atomiche”. Ecco il motivo che c’è dietro questa idea del miliardario visionario : Il visionario miliardario americano Elon Musk, ideatore di Tesla e SpaceX, ha lanciato su Twitter la sua nuova e provocatoria idea: bombardare Marte con le bombe atomiche. Il motivo? Rendere così il Pianeta Rosso abitabile per gli esseri umani. “Nuke Mars!”, si legge infatti nel suo ultimo tweet dove ha presentato anche delle magliette ad hoc con la scritta “bombardare Marte” che ha messo in vendita a soli 25 dollari ...

Nelle montagne italiane telefonare spesso è impossibile - come Conferma questa mappatura : Chi questa estate ha trascorso qualche giorno di relax in montagna potrebbe avere avuto non poche difficoltà a sfruttare la rete cellulare per telefonare L'articolo Nelle montagne italiane telefonare spesso è impossibile, come conferma questa mappatura proviene da TuttoAndroid.

Dzeko rinnova Con la Roma fino al 2022 : “Questa è casa mia” : Edin Dzeko ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2022. Con queste poche parole pubblicate sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha voluto rendere pubblica la decisione dell'attaccante bosniaco, arrivato nell'estate del 2015 e destinato a giocare ancora nella Capitale. Nelle sue quattro stagioni ha collezionato 179 presenze realizzando 87 gol. "Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una ...

Nadia Toffa morta - i funerali Con il parroco della “Terra dei Fuochi” : “Ha avuto il coraggio di dire questa è una parrucca” : Il grande applauso delle migliaia di persone presenti ha accompagnato l’ingresso in chiesa della bara bianca con il feretro di Nadia Toffa. In moltissimi infatti, si sono radunati nella piazza della cattedrale di Brescia per dare l’ultimo saluto alla conduttrice de Le Iene scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. A celebrare i funerali è don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, comune della ...

Potete acquistare Realme 3 Pro al prezzo di 172 euro Con questa offerta : Definito da molti il rivale di Redmi Note 7, Realme 3 Pro è uno smartphone che in poco tempo è riuscito ad attirare l'attenzione di tantissimi per via dell'ottima scheda tecnica e del prezzo aggressivo. L'articolo Potete acquistare Realme 3 Pro al prezzo di 172 euro con questa offerta proviene da TuttoAndroid.

Ecco i premi e gli sConti WinDay di questa settimana di ferragosto : Il premio settimanale del lunedì del programma di fedeltà WinDay creato da Wind Tre per i suoi clienti consumer Wind, dal 12 agosto 2019 permette di scegliere fino a 60 euro di sconto per Mirabilandia oppure 10 euro di sconto nei pet shop Arcaplanet. L'articolo Ecco i premi e gli sconti WinDay di questa settimana di ferragosto proviene da TuttoAndroid.

Richard Gere Con Open Arms : “Non mi interessa Salvini - penso ad aiutare questa gente” : La Open Arms ha presentato un esposto alle Procure di Roma e Agrigento per "verificare se tutto ciò che sta accadendo non rappresenti fattispecie di reato”. Conferenza stampa a Lampedusa con Chef Rubio e Richard Gere. L’attore: “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne e la loro storia è orribile”.Continua a legGere

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Sono Contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

Crisi di governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Questa pista mi piace e proverò a vincere - Lorenzo deve mostrare il suo potenziale Con la Honda…” : Il lungo fine settimana del Gran Premio d’Austria 2019 si è aperto quest’oggi con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui figurava tra i protagonisti più attesi Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda si presenta alla vigilia dell’undicesima gara stagionale con la consapevolezza di poter gestire un vantaggio enorme in classifica generale rispetto ai primi inseguitori grazie ad un ruolino di Marcia finora sensazionale ...

Paola Marella Confessa la malattia : “Questa cicatrice equivale ad una vittoria” : Sempre elegante e mai sopra le righe, Paola Marella per la prima volta si confessa ai follower, raccontando un momento difficile della sua vita. Una malattia, affrontata con forza, la stessa con cui oggi mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male. Agente immobiliare e conduttrice televisiva classe 1963, Paola Marella si sta godendo le meritate vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia. Su ...