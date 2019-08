The Witcher 3 | il porting per Nintendo Switch è stato realizzato in soli 12 mesi

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ilperdi The3, analizzato a fondo da Digital Foundry, uscirà il 15 ottobre e sembra davvero un miracolo. In una nuova intervista con Eurogamer, Piotr Chrzanowski di CD Projekt RED ha spiegato come è nata questa versione, che è stata in gran parte realizzata da Sabre Interactive. Il gioco èin sviluppo per "circa 12" e il team è riuscito ad adattare l'intera versione di The3, inclusi i DLC, su una scheda da 32 GB."Quando si tratta di aspettative, volevamo davvero portare la stessa esperienza", ha detto Chrzanowski a Eurogamer. "Quindi il nostro obiettivo era quello di portare lo stesso gioco: non tagliare nulla, non cambiare le cose a meno che non fossenecessario." CDPR si è reso disponibile a Sabre Interactive come guida, ma chiarisce che Sabre ha guidato lo sviluppo sul. Il lavoro si è focalizzato "molto sull'ottimizzazione ...

