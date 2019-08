Servono impianti per non finire ancor più sommersi dai rifiuti

Cerignola - Ghirelli : “ Servono norme trasparenti su impianti e ripescaggi” : “La vicenda Cerignola impone, al di là degli esiti giudiziari, di tenere sempre presente la complessità dei fenomeni da governare e la necessità di non perdere mai di vista trasparenza e legalità. E per sgombrare il campo da ogni equivoco è necessario preliminarmente dire che l’Audace Cerignola è una società sana e seria, che si è comportata come tale anche nella realizzazione delle proprie infrastrutture”. Così il ...

Lo smaltimento in discarica costa troppo poco. Servono più impianti : Mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere il risultato rifiuti zero in discarica. È questo l’obiettivo che l’Italia si deve dare per arrivare, finalmente, a una gestione sostenibile dei rifiuti. Un dato che emerge dall’analisi del dossier di Legambiente “Rifiuti zero, impianti mille”, presentato a Roma in occasione dell’Ecoforum sull’economia circolare, insieme a La Nuova Ecologia e Kyoto ...