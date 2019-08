Padova | si fa iniettare la prima dose di eroina dal pusher | Federico muore a 23 anni

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La storia diBertollo, 23enne di Cittadella, in provincia di, morto lo scorso 19 agosto per unaletale di, iniettatagli dal suo stesso, Ivano Scogliacchi, 49. L'uomo è stato arrestato ed è stato trasferito nella casa circondariale dicon l'accusa di spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Era lavolta che il ragazzo provava questa droga.

