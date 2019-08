Modelli ISA modificati a ferragosto | i commercialisti di Ragusa non ci stanno

Casco moto omologato e risarcimento assicurazione : i Modelli consentiti : Casco moto omologato e risarcimento assicurazione: i modelli consentiti Non sempre il risarcimento assicurazione, in caso di incidente stradale, copre pienamente i danni patiti. In caso di circolazione di veicoli a due ruote, occorre indossare caschi omologati. Vediamo di fare chiarezza sull’argomento e di capire se il proprio Casco è a norma oppure no, in modo da non aver brutte sorprese in caso si abbia diritto ad un risarcimento ...