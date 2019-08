La camicia a maniche lunghe d' estate

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Laarrotolate piace a tutti, soprattutto d'. Tanti i modelli, per forme e materiali. Sono oversize open collar a doppio uso, ma con tessuti più sportivi e abbinate a un’ampia scelta di filati classici, proposte nella variante plain o con alamari sulle braccia, chiaro invito ad arrotolare le. Ebbene sì, lanei giorni di caldo rovente, si può «accorciare» per godere di maggior freschezza ma anche per ottenere un look più disinvolto. Pensate per essere indossate in modo informale sopra a un pantalone khaki o un jeans, conferisce da subito un che di rilassato, casual, da mare. Al look casual si affiancano le immancabili proposte dai tagli netti e minimal, magari a righe, con richiami a un’estetica propria del mondo del design e che sovverte il mondo dellaclassica celeste ...

