Katie Holmes e Jamie Foxx | amore finito dopo sei anni

Sela Vave - chi è la presunta causa della rottura tra Katie Holmes e Jamie Foxx : Lui, lei e l’altra: un copione che si ripete spesso nella storia dell’umanità, nel capitolo relazioni sentimentali, comprese quelle dei vip. In questo caso, si tratta di Katie Holmes e Jamie Foxx, che nella storia dello showbiz passeranno come una delle coppie più riservate. I due attori, infatti, stanno insieme dal 2013 ma sono venuti allo scoperto solo recentemente, per riservatezza o, pare, per alcune clausole di divorzio della Holmes da Tom ...

Katie Holmes lascia Jamie Foxx : spunta un tradimento : Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati. E il motivo potrebbe essere molto scottante Dopo 6 lunghi anni d’amore, Katie Holmes e Jamie Foxx si sono detti addio. L’attrice di Dawson’s Creek sembrava aver ritrovato l’amore accanto al suo collega, dopo la turbolenta separazione con Tom Cruise, con il quale ha una figlia di […] L'articolo Katie Holmes lascia Jamie Foxx: spunta un tradimento proviene da Gossip e Tv.

Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati : Una relazione che i due hanno voluto tenere segreta per molto tempo. Tanto che, quando la notizia è uscita sulla stampa di gossip di tutto il mondo, Katie Holmes e Jamie Foxx stavano già insieme da anni. E proprio poco dopo essere ‘usciti allo scoperto’, la coppia è scoppiata. Dopo sei anni di amore, stando a E!News, Katie e Jamie si sono lasciati. C’è chi sostiene sia per la presenza di un’altra donna, la cantante Sela ...

Katie Holmes e Jamie Foxx - è finita dopo sei anni d’amore : Segretamente era iniziata e segretamente sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Katie Holmes e Jamie Foxx. dopo 6 anni d’amore i due si sarebbero detti addio. A rivelarlo è Page Six. Il motivo della rottura? Inizialmente si pensava che Jamie stesse prendendo in giro l’indimenticata Joey Potter di Dawson’s Creek dopo che lui era stato paparazzato con la cantante, ben più giovane di Foxx, Sela Vave, ma la fonte ...

Katie Holmes e Jamie Foxx si sarebbero lasciati dopo sei anni di relazione : Il breakup sarebbe scattato prima dell'estate The post Katie Holmes e Jamie Foxx si sarebbero lasciati dopo sei anni di relazione appeared first on News Mtv Italia.

Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati : Un fulmine a ciel sereno. Dopo sei anni d'amore, quasi del tutto vissuti lontano dai riflettori e smentendo costantemente qualsivoglia rapporto, Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati. A darne notizia Page Six.Giorni fa il divo premio Oscar è stato pizzicato con la giocane Sela Vave, a Los Angeles, ma non si è trattato di un tradimento. La Holmes, infatti, è stata categorica: "Quello che fa Jamie è affar suo, non stiamo insieme da mesi". ...

Jamie Foxx e Katie Holmes si sono lasciati : lui ha un’altra? : Il debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxCalano i titoli di coda sulla storia d’amore tra Jamie Foxx e Katie Holmes. Secondo il ...

Jamie Foxx e Katie Holmes - si sono lasciati : lui ha un’altra? : Il debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxCalano i titoli di coda sulla storia d’amore tra Jamie Foxx e Katie Holmes. Secondo il ...

Katie Holmes - sorrisi a New York (contro le malelingue) : Katie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkUn sorriso per scacciare i fantasmi. Katie Holmes passeggia serena per le vie di New York, nonostante il gossip americano la dipinga in crisi sentimentale con ...