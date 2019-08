Consultazioni al via | Mattarella incontra Casellati e Fico

Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La crisi di governo, ormai formalmente aperta, giunge al Colle. Alle 16 sono iniziate leal Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergioha ricevuto per primi la seconda e la terza carica dello Stato, rispettivamente la presidente(FI) e il presidente(M5s).Il calendario di oggi prevede poi che il Capo dello Stato incontri il Gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato, i Gruppi misti di Senato e Camera e quindi Liberi e Uguali. Domani dalle 10 del mattino saliranno invece al Colle, in quest’ordine, Fratelli d'Italia, Partito democratico, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle., ipotesi e scenari di governoal Quirinale al via oggi per capire se ci sono le condizioni per una nuova maggioranza e un nuovo governo o se si dovrà tornare alle urne, già entro l’autunno. La pagina dell’esecutivo ...

