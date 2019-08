Benessere Digitale si aggiorna con la modalità Focus e prepara degli obiettivi

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 21 agosto 2019)si arma di una nuova funzionalità a prova di distrazioni: la. Disponibile solo in versione beta, questa funzione permette di silenziare in un solo colpo tutte le app che non vogliamo ci disturbino. L'articolosicon lagiornalieri per non esagerare proviene da TuttoAndroid.

ContrattiPA : RT @antonio_veraldi: Spendere nella #DigitalTransformation per creare #valorepubblico a beneficio della collettività. Con una #visione di l… - antonio_veraldi : Spendere nella #DigitalTransformation per creare #valorepubblico a beneficio della collettività. Con una #visione d… - 48OreNews : RT @SkyTG24: Dall'ansia al benessare: i benefici del detox digitale -