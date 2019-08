Avevo la mappa Mio figlio | Simon | poteva essere trovato prima Sono stata avvisata

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Io ho sperato fino all’ultimo. Una mamma non può mai arrendersi all’idea che suosia morto”. È distrutta dal dolore Delphine Godard, la madre diGautier, il 27enne francesemorto in una scarpata del Cilento. Era partito in solitaria: voleva raggiungere Napoli percorrendo i sentieri. Poi la caduta, la chiamata al 118, le ricerche vane per 9 giorni e il ritrovamento del corpo, nella serata del 18 agosto. Godard ha raggiunto il Cilento ma aspetterà la salma di suoin Francia, non aspetterà in Italia l’autopsia: “Lo aspetto a casa. Voglio ricordarlo com’era”, dice al Corriere della Sera. Spera che le ipotesi dei medici siano vere: chesia morto poco dopo la caduta, che non abbia sofferto. C’è però un dubbio che la tormenta. Se fosse...

