Perché non riusciamo ancora a prevedere il suicidio

Educazione civica - Anief : “Slitta l’entrata nelle scuole : rimandata a settembre 2020 Perché legge non pubblicata in Gazzetta Ufficiale” : Era stata annunciata come una “grande vittoria”. Una conquista per il mondo della scuola e soprattutto per i ragazzi che così avrebbero avuto una preparazione completa anche sui temi riguardanti la cittadinanza. Eppure sembra che l’Educazione civica, il cui insegnamento è diventato obbligatorio dopo l’approvazione del ddl 1264 lo scorso primo agosto, debba attendere ancora un anno prima di entrare ufficialmente nelle ...

"Simon è morto poco dopo la chiamata ai soccorsi" : Perché non è stato possibile geolocalizzarla : Il giovane escursionista francese sarebbe morto pochi minuti dopo la chiamata ai soccorsi fatta lo scorso 9 luglio. Il...

Simon Gautier - il presidente del 118 : «Si poteva salvare - ma non potevamo geolocalizzarlo. Ecco Perché» : La morte di Simon Gautier poteva essere evitata, se il 118 fosse riuscito a geolocalizzare la sua telefonata in cui chiedeva aiuto dopo essersi rotto le gambe. La denuncia arriva proprio...

Geolocalizzazione telefono - cos'è e Perché in Italia non funziona : La Geolocalizzazione del telefono poteva salvare Simon Gautier? Stiamo parlando dell'escursionista francese caduto in una scarpata, e ritrovato morto solo dieci giorni dopo la telefonata ai soccorsi. Chi è disperso ma può effettuare una chiamata non sempre è in grado di indicare con esattezza la propria posizione, specie in località di wilderness, o impervie o aree naturali aperte senza punti di riferimento. Inoltre, ...

Non può entrare in casa Perché sugli scalini ci sono i tossicodipendenti : “Mi hanno detto di andarmene” : Follia in centro storico a Firenze, in una zona ormai preda del degrado: la denuncia di una residente a FirenzeToday

Turista francese trovato morto in Cilento : ecco perchè non è stato possibile geolocalizzare la telefonata di Simon : In Italia manca ancora una tecnologia, la Advanced mobile location (Aml), che permette di individuare con esattezza la posizione. È anche per questo che ci sono voluti giorni per trovare Simon Gautier

Open Arms - Perché la nave non si è diretta verso la Spagna? : Lo stallo della nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms continua ormai da diciotto giorni consecutivi, tre dei quali trascorsi di fronte al porto di Lampedusa. Dopo sei evacuazioni di emergenza e lo sbarco dei 27 minorenni, acconsentito dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo un lunga tira e molla, a bordo della nave Open Arms ci sono ancora 107 migranti che non toccano la terraferma da settimane e che sono costretti a vivere e ...

Ziliani : La Juve non forma i suoi giocatori. Ecco Perché ha problemi di lista Champions : Sul Fatto Quotidiano la consueta rubrica di Paolo Ziliani. Che oggi si occupa della Juventus e della sua cattiva programmazione. Ziliani parte dalle parole di Paratici di qualche giorno fa, quando, a proposito della lista di 25 giocatori da consegnare all’Uefa per la prossima Champions ha detto: “Possiamo iscrivere 21 giocatori più 4 local player: quest’anno ne abbiamo solo uno, per cui ne iscriveremo solo 22”. Parole che, scrive Ziliani, ...

Migranti - Perché non è possibile impugnare il decreto del Tar : Nei confronti dei decreti di questo genere emessi dal Presidente di un Tar, il codice del processo amministrativo prevede soltanto la possibilità di richiedere la revoca

I grillini sono al 7% nei sondaggi : ecco Perché non vogliono nuove elezioni : Il Corriere della Sera con Tommaso Labate svela il perché Davide Casaleggio abbia benedetto l’alleanza con il Pd. “Casaleggio, idealmente,

Affidi illeciti - bimba sgridata Perché non cita abusi : Spuntano altre intercettazioni sul presunto sistema di Affidi illeciti in Val d'Enza, su cui ha acceso i riflettori l'inchiesta della Procura di Reggio Emilia. In nuovi audio, diffusi da un servizio del TgR Emilia-Romagna, si sente una madre affidataria che lascia una bimba sotto un temporale e la sgrida perche' non parla di abusi subiti ma che non sarebbero mai avvenuti. "Scendi, io non ti voglio piu'", grida la donna, madre affidataria, in ...

Costantino Vitagliano non rifiuterebbe il Trono Over : 'Tornare? Perché no' : La nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe vantare nel suo cast un personaggio davvero molto amato dal pubblico: Costantino Vitagliano. Il milanese, intervistato di recente da una rivista di gossip, non ha escluso la possibilità di tornare in trasmissione nelle inedite vesti di protagonista del Trono Over. A differenza del passato, però, oggi il 45enne assicura che il suo unico obiettivo in studio sarebbe quello di trovare l'anima gemella: ...

Costanza Caracciolo rivela : “Ecco Perché non mostro il volto di mia figlia” : Costanza Caracciolo spiega perché non ha ancora mostrato il volto di sua figlia sui social Oggi per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è una giornata molto speciale. La loro figlioletta, Stella, compie 9 mesi. La bambina è nata nel Novembre del 2018 facendo la felicità di mamma e papà che, da molto, desideravano proprio un […] L'articolo Costanza Caracciolo rivela: “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia” proviene da ...

