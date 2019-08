Per Rotondi ci sono 12 grillini che non voteranno la fiducia a Conte

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) “Ci12‘in sonno' cheno alla. Questa è la sostanza. Non posso provarlo ma questo è lo schema su cui stanno lavorando”. Gianfranco, deputato di FI di estrazione democristiana, guarda già oltre la crisi, al governo che dovrà prendere il posto di quello gialloverde e, interpellato dall'AGI, ritiene di avere più di un indizio su un'operazione del leader leghista tesa a far naufragare in Parlamento la nascita di un eventuale esecutivo “giallorosso”, convincendo un certo numero di ‘malpancisti'a negare laal nuovo governo. Molti hanno cercato Salvini che ha avuto i telefoni spenti per tutto il fine https://t.co/E39qCzSCYU erano spenti solo per chi lo cercava:alla vecchia Dc risulta un grande traffico telefonico in uscita,e 12 risposte che hanno ringalluzzito il Capitano... — Gianfranco(@g) August 19, 2019 ...

