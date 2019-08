Nintendo porta videogiochi per tutte le età alla Gamescom 2019

EA vuole portare altri titoli su Nintendo Switch : Nonostante le ultime dichiarazioni del CEO Andrew Wilson sullo scarso supporto di Electronic Arts nei confronti di Nintendo Switch, a quanto pare la compagnia ha intenzione di portare un numero maggiore dei suoi brand sulla console ibrida del colosso di Kyoto.Questo perlomeno è quanto ha spiegato Laura Miele, Chief Studio Officer di EA, durante un'intervista con Game Informer."Abbiamo fatto un investimento con FIFA e abbiamo avuto un buon ...

EA vuole portare altri dei suoi titoli su Nintendo Switch : Nonostante le ultime dichiarazioni del CEO Andrew Wilson sullo scarso supporto di Electronic Arts nei confronti di Nintendo Switch, a quanto pare la compagnia ha intenzione di portare un numero maggiore dei suoi brand sulla console ibrida del colosso di Kyoto.Questo perlomeno è quanto ha spiegato Laura Miele, Chief Studio Officer di EA, durante un'intervista con Game Informer."Abbiamo fatto un investimento con FIFA e abbiamo avuto un buon ...

Nintendo Switch : il nuovo modello riesce a far girare Breath of the Wild in versione portatile per cinque ore e mezza : Il nuovo modello di Nintendo Switch è disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuova versione durante una sessione di gioco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben ...

Portal Knights – Nuova espansione a pagamento e aggiornamento gratuito su Nintendo Switch : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Keen Games sono lieti di annunciare che da oggi il pluripremiato GDR sandbox Portal Knights riceve una Nuova espansione sotto forma di DLC, oltre ad un aggiornamento gratuito per tutti. I giocatori che acquisteranno il nuovo DLC su Nintendo Switch, al prezzo di €9.99, potranno invitare in partita i loro amici, in modo da offrirgli un’anteprima delle nuove aree di gioco anche se essi non ...

Nintendo ha aggiornato le finestre di lancio dei titoli più importanti di Switch : Ogni tre mesi Nintendo aggiorna le finestre di lancio dei titoli più importanti per Nintendo Switch, questo per dare ai fan un'idea circa i nuovi arrivi software relativi alla sua console ibrida.Di seguito vi riportiamo l'ultimo aggiornamento, che mostra alcune differenze con quello di tre mesi fa. Tra queste figurano Luigi's Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo, tuttavia non sembrano esserci molti cambiamenti per il resto: Cosa ne pensate? C'è ...

Switch Lite - arriva a fine settembre la versione solo portatile della console di Nintendo : Nintendo ha annunciato Switch Lite, una nuova versione della Switch che punta esclusivamente al gioco in mobilità grazie alle dimensioni più ridotte, con arrivo sul mercato previsto per il 20 settembre. La nuova Nintendo Switch Lite arriverà in 3 colori (giallo, grigio e turchese), equipaggerà uno schermo da 5,5″ (invece del 6.2″ presente sul modello più grande) ed avrà i controlli integrati con la scocca della console, e non i ...

Secondo Pete Hines è evidente come Bethesda stia portando più giocatori su Nintendo Switch : Secondo Pete Hines di Bethesda, è chiaro come la società stia sostanzialmente favorendo l'arrivo di nuovi giocatori su Nintendo Switch, riporta Nintendolife.come possiamo vedere infatti, Bethesda è stata una delle prime case di sviluppo di terze parti a supportare il progetto Nintendo Switch, basti pensare al lancio di celebri capisaldi del genere come The Elder Scrolls V: Skyrim, senza dimenticarsi di DOOM naturalmente.Ebbene la presenza di ...