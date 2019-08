Montefalcone di Val Fortore | un sedicenne si toglie la vita

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Un ragazzo di sedici anni si è tolto laieri mattina 19 agosto. La tragedia è avvenuta adi Val, in provincia di Benevento. La dinamica della morte del giovane, dai primi rilevamenti effettuati, non lascerebbe spazio ad ipotesi diverse da quella del suicidio. La tragica scoperta dei familiari del ragazzo Intorno alle 13 del pomeriggio di ieri 19 agosto, è stato ritrovato il corpo senzadi unche si era impiccato in un capannone. Il ragazzo, per compiere il tremendo gesto, si sarebbe impiccato utilizzando una corda legata alla trave di una struttura adiacente all'abitazione in cui viveva con la sua famiglia. L'amara scoperta è toccata ai familiari che hanno subito chiamato i soccorsi, purtroppo inutilmente: il personale del 118, accorso sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Si indaga sulle ragioni che abbiano potuto ...

