Lombardia | frana a Valfurva | masso da 90 metri cubi in strada

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Undi 90, messosi in moto poco a valle della “nicchia bassa” del Ruinon, in(Sondrio), a circa 365di quota sopra ladel Gavia, è rotolato dividendosi in due. La parte principale, circa 60, ha invaso la carreggiata della SP29 che porta al passo del Gavia. Il secondo blocco, di circa 25, si è arrestato a una distanza di circa 60dall’asse della carreggiata. Sono iprimi dati raccolti dai tecnici dell’Arpa, in seguito al sopralluogo eseguito dagli uomini del Centro di Monitoraggio Geologico (Cmg). Il distacco si è verificato verso le 5 della mattina. Il Cmg dell’Agenzia segue attentamente la situazione che ha raggiunto livelli di spostamento mai verificatisi negli anni precedenti. Grazie alle rilevazioni di Arpa, che a giugno ha segnalato l’incremento della pericolosità e dei movimenti della, gli ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Maltempo in Lombardia. Nella Bassa Bresciana il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e aziende,e abbattuto alber… - ennioalberici1 : RT @ultimenotizie: Maltempo in Lombardia. Nella Bassa Bresciana il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e aziende,e abbattuto alber… - Blackskorpion4 : RT @ultimenotizie: Maltempo in Lombardia. Nella Bassa Bresciana il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e aziende,e abbattuto alber… -