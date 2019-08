La prova del cuoco | Elisa Isoardi choc | “Mi sono accasciata a terra”

US Open 2019 - il tabellone femminile delle qualificazioni e le avversarie delle azzurre. Paolini ci prova : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Quattro italiane sono impegnate nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone delle nostri portacolori ...

La via del gol : Dybala segna ancora e prova a riprendersi la Juve ma resta sul mercato : I campioni d’italia dopo l’ultimo test a Trieste. L’Inter non molla. restano in bilico anche Mandzukic e Higuain, la sorpresa in entrata può essere Dembélé del Lione

Paolo Becchi e il trappolone contro Salvini. Occhio alla manovra di Conte : "La prova dell'inciucio Pd-M5s" : "Sarebbe la prova dell'inciucio Pd-M5s". Intervistato da Italia Oggi, il professor Paolo Becchi "legge" la crisi tra Lega e M5s, scopre le carte di Giuseppe Conte (con il Pd alla finestra) e dà un consiglio a Matteo Salvini: "Deve ritirare la mozione di sfiducia. È caduto in un trappolone. Se fanno

Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 su altri smartphone Galaxy : La serie Samsung Galaxy Note 10 è dotati di una nuova funzionalità software che offre la possibilità di trasmettere in streaming giochi per PC tramite una connessione dati Wi-Fi o mobile. Grazie all'app Android di Parsec, una start-up di cloud gaming con sede a New York, è possibile provare questa funzionalità anche su altri dispositivi della famiglia Samsung Galaxy. L'articolo Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 ...

Perché Trump vuole comprare la Groenlandia? Ridicolizzata l’idea del Presidente : “È la prova che è impazzito” : Il Presidente Donald Trump ha detto di aver discusso l’idea di acquistare la Groenlandia, un territorio autonomo danese, durante cene e incontri con i suoi consiglieri. Ma il Ministero degli Affari Esteri della Groenlandia ha escluso l’idea, dicendo: “Siamo aperti ad affari, non alla vendita”. Gli ipotetici piani di Trump sono stati scartati anche dai politici in Danimarca. “Deve essere un Pesce d’Aprile… ma totalmente fuori tempo!”, ha ...

F1 - Mattia Binotto : “Doveroso lavorare per migliorare l’approvazione delle gomme in futuro” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...

F1 - Mattia Binotto : “Doveroso lavorare per migliorare l’approvazione delle gomme in futuro” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...

Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tubercolosi : Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che

DIRETTA PALIO DI SIENA 2019/ Streaming e tv : il video della 2prova - vince l'Onda! : DIRETTA PALIO di SIENA 2019 info Streaming video e tv, le immagini della seconda prova vinta dall'Onda, oggi 14 agosto. I provvedimenti per la sicurezza.

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi ci prova nei 50 e nei 100 rana - Hosszu e Campbell le stelle : Gli “Squali” delle piscine di tutte il Mondo ancora non sono andati in vacanza. Dopo la rassegna iridata a Gwangju (Corea del Sud), la Coppa del Mondo di Nuoto ha monopolizzato la scena con le prime due tappe a Tokyo (Giappone) e a Jinan (Cina). Il terzo round sarà a Singapore (15-17 agosto) e poi si riprenderà a Budapest (4-6 ottobre). In quest’ultimo appuntamento estivo in casa Italia i fari saranno tutti puntati su Nicolò ...

Ocean Viking - la prova del nove. Fonti del Viminale : "Hanno ricevuto l'ok per sbarcare i migranti a Tripoli" : Vicino a una svolta il caso della Ocean Viking, la nave delle ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere bloccata nel Mediterraneo con a bordo 356 migranti soccorsi in mare in due missioni distinte e ravvicinate. Secondo Fonti del Viminale, l'imbarcazione battente bandiera norvegese ha ottenuto l

Governo - è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | "Nuove" maggioranze alla prova del Senato : La crisi di Governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Gazzetta : Colpo gobbo dell’Inter che prova a soffiare Chiesa alla Juve : Commisso non vuole venderlo adesso e la Juve non ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambetto alla Juve e prova a soffiarle Chiesa. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Che Chiesa sia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la ...

Incidente Pozzovivo – Il racconto del manager Scimone : “ho riprovato la stessa angoscia vissuta per Scarponi” : Che paura per Domenico Pozzovivo e tutti i suoi cari: il manager Scimone racconta l’angoscia vissuta dopo l’Incidente del suo corridore Domenico Pozzovivo e la sua famiglia dimenticheranno difficilmente il 12 agosto 2019: il corridore di Policoro è rimasto coinvolto in un terribile Incidente nelle strade di Cosenza, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare. Trasportato immediatamente ...