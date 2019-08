Kit Harington sul finale di GoT | Volevo essere io ad uccidere il Re della

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Nonostante le polemiche seguite alla messa in onda dell’ultima stagione di Game of Thrones, Kitè contento deldato al suo personaggio Jon Snow, anche se ammette di aver invidiato Maisie Williams: voleva esser lui ail ReNotte. Lo racconta in un’intervista a Hollywood Reporter.“Gli sceneggiatori avevano creato tanta attesa per questa scena”, dice l’attore, “Sono molto contento per Maisie, ma avrei voluto ucciderlo io”.Nel corso dell’intervista,ha parlato anche di un’altra scena, che al contrario avrebbe preferito non girare: la battaglia di Grande Inverno, dove per diverso tempo si trova alla guida di uno dei draghi di Daenerys Targaryen.“Emilia Clarke si lamentava spesso di quanto fosse scomodo girare le scene a cavallo dei draghi, ma non le avevo mai dato peso”, ...

