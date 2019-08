Il cast di This is Us ha un po’ di cose da dire a Google

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) Ogni serie nasce con un obiettivo diverso, e quello diis Us è probabilmente di ricordare al mondo che per appassionare il pubblico talvolta basta la normalità. Il titolo è apprezzato anche dalla critica: tra i protagonisti deldella produzione targata Fox spiccano Milo Ventimiglia, che ha saputo costruire una carriera solida dopo Una mamma per amica, e Mandy Moore, stella pop di fine anni Novanta. E anche l’attore Justin Hartley ha trovato il suo posto al sole nella serie. In questa puntata di Autocomplete Interview, il format di Wired dedicato alle stringhe di keyword più cercate sul motore di ricerca di Big G, ilrisponde alle principali curiosità del pubblico, o almeno a quelle più ricorrenti. Grazie a questo episodio non avremo più dubbi sulle origini di Ventimiglia, sugli strambi tatuaggi della Moore e sullo stessois Us, per chi fosse rimasto indietro ...

