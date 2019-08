H.Kong,dimostranti a Lam: non trattiamo

La proposta della governatrice di HongCarrie Lam di avviare una "piattaforma per il dialogo" è "un suo vecchio inganno" e una "trappola".Così il movimento che da 2 mesi e mezzo lotta nell' ex colonia contro la legge sulle estradizioni in Cina rifiuta la trattativa. Lam "cambia argomento",la accusa il Civil Human Rights Front, che anche domenica ha mobilitato 1,7 milioni di persone e che insiste: servono il ritiro formale della legge,un'indagine sull'operato della polizia e l'amnistia per iarrestati.(Di martedì 20 agosto 2019)