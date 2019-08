Cosa succede oggi

Crisi di governo e dimissioni di Giuseppe Conte : a che punto siamo e Cosa succede domani : La giornata di domani 20 agosto è da molti considerata cruciale, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato e il probabile colloquio al Quirinale. Le diverse soluzioni alla Crisi sono (quasi) tutte sul tappeto e potrebbe non bastare l'intervento di Sergio Mattarella a dirimere una matassa ancora molto intricata. Proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Da 31 anni non cambia la schedina - una giorno la sbaglia e succede qualCosa di incredibile : Un uomo era molto metodico e credeva nela combinazione che aveva scelto e così aveva deciso di giocare sempre la stessa schedina convinto che, prima o poi quella sua fedeltà sarebbe stata premiata e lui avrebbe vinto. E così, sono passati gli anni, 31 e lui non ha mai voluto cambiare quella combinazione ma non accadeva mai nulla. Un giorno, che poteva sembrare come tanti altri ma non lo era affatto, l’uomo ha sbagliato e ha giocato la schedina ...

Crisi - resa dei conti in Senato : 3 ipotesi su Cosa succederà domani : Il premier in carica si dimette. Anzi, no: la Lega vota a sorpresa la risoluzione M5S. Anzi, no: il Movimento non presenta alcuna risoluzione. Tre scenari possibili su quella che si preannuncia la lunga giornata di Palazzo Madama

Crisi di Governo - scende in campo Beppe Grillo. Ecco Cosa sta succedendo : Beppe Grillo, a due giorni dal discorso in aula del premier Conte, ha tenuto nella sua villa a Marina di Bibbona (Livorno) un vertice con Roberto Fico e Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Lo rivela in esclusiva il Tirreno, che sul sito pubblica anche una foto che ritrae l’arrivo del presidente della Camera. (Continua a leggere dopo la foto) All’incontro hanno preso parte anche i capigruppo M5s di Camera e ...

Donna su un aereo ha un attacco di cuore - Cosa succede dopo ha dell’incredibile : Una Donna, Dorothy Fletcher. aveva preso un aereo da Liverpool per andare in Florida al matrimonio della figlia. Mentre era sul’aereo ha cominciato a sentirsi poco bene ed è lei stessa che racconta alla ‘Bbc’cosa le è accaduto: “Mi sono resa conto che stavo avendo un attacco di cuore. Ho avuto un dolore terribile alla schiena, al petto e lungo il braccio. Stavo sudando molto e vomitando”. Quando il personale di volo ha chiesto se ...

Calciomercato ultime notizie : sfuma l’affare Dzeko-Inter - Cosa succede ora? : Calciomercato ultime notizie: sfuma l’affare Dzeko-Inter, cosa succede ora? sfuma il passaggio di Edin Dzeko all’Inter; la trattativa con i nerazzurri negli ultimi tempi si era arenata; il bosniaco ha scelto di rinnovare con la Roma. Calciomercato ultime notizie: Dzeko rinnova con la Roma fino al 2022 Era ormai diventato uno dei tormentoni del Calciomercato di questa estate ma l’ufficialità tardava sempre più ad arrivare. Alla fine, ...

Crisi di governo tra fake news e poche certezze : Cosa succede la prossima settimana : Di Maio premier? fake news, lo dicono anche dal M5s. Unica certezza è che martedì 20 agosto al Senato Conte effettuerà le...

Aggiornamenti Huawei : Cosa succederà dopo il 19 agosto : Ricordate la proroga temporanea che era stata concessa a Huawei per l'utilizzo di Android e di tutti i suoi servizi, valida fino al 19 agosto? Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', tale licenza potrebbe essere prolungata per altri tre mesi. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto il produttore cinese all'Entity-List lo scorso maggio, scatenando un caos di proporzioni mondiali. Poco dopo alla società era stata ...

Il paradiso delle signore 4 : UMBERTO e ADELAIDE - Cosa succederà? : Come vi abbiamo puntualmente riportato, nei giorni scorsi sono iniziate le riprese de Il paradiso delle signore 4, ovvero la seconda stagione in formato daily. Dopo il successo dell’annata che si è chiusa a maggio, dunque, gli attori stanno già girando le nuove puntate della fiction di Rai 1, che noi vedremo a partire da lunedì 14 ottobre. E c’è ovviamente tanta curiosità da parte del pubblico per capire quali possano essere ...

BITTER SWEET riprende LUNEDÌ - Cosa succederà? Le anticipazioni : anticipazioni puntate 51 e 52 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda LUNEDÌ 19 agosto 2019 su Canale 5: L’inaugurazione della mostra di Deniz è sempre più vicina e Ferit intende fare la sua prima apparizione pubblica al fianco della sua novella moglie, eppure Nazli preferirebbe non prendere parte all’evento. La sua giornata professionale e familiare è infatti stata piuttosto dura… Engin dice a Fatos che intende ...

Cosa potrebbe succedere martedì 20 dopo le comunicazioni di Conte al Senato : Sarà molto probabilmente martedì 20 il giorno clou per risolvere la crisi agostana del governo gialloverde. Al netto di annunci politici che potranno arrivare nei giorni precedenti, se Matteo Salvini non avrà ritirato la mozione di sfiducia, ricucendo lo strappo con il M5s, ecco quali saranno i passaggi per fare chiarezza e capire se e come proseguirà la legislatura. Alle 15 il premier Giuseppe Conte si presenterà in aula ...

Reddito di cittadinanza tra crisi di governo e guai informatici : che Cosa sta succedendo : I centri per l'impiego devono cercare al telefono i beneficiari per sottoscrivere il Patto per il lavoro, "ma non ci sono...

Londra ora è sempre più violenta : Cosa succede : Londra, patria del multiculturalismo e esempio di integrazione multirazziale, ha un problema molto serio con la criminalità e la violenza. La «crime knife», così chiamano l'ondata di omicidi e attacchi all'arma bianca in cui sono coinvolti soprattutto i giovanissimi. Un dramma che va avanti da qualche anno, ma che solo negli ultimi mesi è stato riconosciuto dalle autorità britanniche come «emergenza ...

Nadia Toffa - il giorno del funerale. Cosa succede all’arrivo della bara : Ai funerali di Nadia Toffa la chiesa è gremita di gente. Alle 10.30 di venerdì 16 agosto 2019 le campane del Duomo di Brescia hanno suonato a lutto: è tempo di dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa la giornalista e conduttrice de Le Iene che è morta il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. Quando è arrivata la bara, l’applauso è stato lungo e sentito. Un applauso che racchiude tutto l’amore e la stima che ...