Canoa velocità | Mondiali 2019 | Carlo Tacchini e Santini-Incollingo inseguono un pass

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) La canadese italiana punta verso Tokyo 2020 e lo fa connel C1 1000 e con la coppia Daniele-Lucanel C2 1000: se sul primo non vi erano dubbi, il secondo equipaggio azzurro ha dovuto superare prima la concorrenza dei fratelli Sergiu e Nicolae Craciun, ora entrambi cittadini italiani. Nel C1 1000 saranno sei gli equipaggi che avranno accesso alle Olimpiadi del 2020, dei quali uno però è riservato al Giappone, presente alla rassegna iridata di Szeged con Masato Hashimoto. Dunque bisognerà arrivare tra i primi cinque nella Finale A per andare ai Giochi del prossimo anno. Nel C2 1000 invece saranno otto le imbarcazioni che andranno a Tokyo 2020, dunque sarà necessario peredaccedere alla Finale A e non chiudere all’ultimo posto per festeggiare la qualifica olimpica, dato che in questa specialità non ci sono slot riservati al ...

Sport24h_it : Domani il via ai Mondiali di Canoa Velocità a Szeged - zazoomnews : Canoa velocità Mondiali 2019: il programma e gli orari giorno per giorno. Come vederli in tv: il calendario complet… - zazoomblog : Canoa velocità Mondiali 2019: Samuele Burgo e Luca Beccaro possibili sorprese nel K2 1000 metri - #Canoa #velocità… -